Catherine Zeta Jones are un final de an încărcat. Abia ce s-a lansat superproducția Wednesday, realizată și difuzată de Netflix, în care o interpretează pe Morticia Addams, că actrița a pășit, din nou, pe covorul roșu. De această dată, Catherine Zeta Jones a participat la premiera unui alt serial în care este distribuită, produs de Disney, notează click.ro.

Este vorba despre serialul „National Treasure: Edge of History”, mai precis, „Comoara Națională: La limita istoriei”, produs de Disney. Așadar, Catherine Zeta Jones interpretează roluri în două superproducții realizate de platfomele de streaming concurente Netflix și Disney. Vedeta a comentat momentul spunând, printre altele, potrivit sursei citate, „there’s no business like show business”, adică „nu există afacere mai strălucitoare decât lumea spectacolelor”. Totodată, într-o notă ironică, după ce și-a lăudat prestația și prezența fabuloasă pe covorul roșu, în Hollywood, California, Catherine Zeta Jones a adăugat: „Mai târziu voi spăla geamurile, acasă”.

