În urmă cu 18 ani, Mihai Trăistariu s-a clasat pe locul 4 la ediția din 2006 Eurovision, totul mulțumită piesei „Tornero”, de pe care încă mai încasează bani, notează click.ro. Artistul a expus povestea din spatele piesei, semnificația ei și banii pe care i-a încasat.

„Piesa are o poveste foarte frumoasă. Eu făcusem deja o obsesie pentru Eurovision, mersesem și cu trupa Valahia, de trei ori, de două ori singur, era a șasea oară cu Tornero, în 2006. În toamna lui 2005, eu le-am dat temă mai multor compozitori din țară, 8 studiouri au lucrat pentru mine piese pentru Eurovision. Tornero a fost compusă de Eduard Cârcotă, pe atunci un băiat din Focșani, pe care îl cunoscusem cu două luni înainte. Voia să-mi facă o piesă gratuit. I-am spus să fie pentru Eurovision. Am venit în studioul lui, mi-a plăcut ce am auzit. Iar când au fost toate piesele gata, le-am pus pe Yahoo Messenger, aveam 1.000 de fani acolo. Era prin octombrie 2005, aveam voie să o fac publică. În urma acestui sondaj printre fani, dintre toate cântecele compuse pentru mine, pentru Eurovision, au votat cu Tornero cam 60% dintre persoane. Și au ales bine. E o idee bună să procedez la fel și pe viitor, să fie selectată tot de oameni”, a declarat cântărețul, conform Playtech.ro.

Mihai Trăistariu a adăugat: „Se spune că un artist trăiește toată viața dintr-un hit major, dar nu e adevărat, nu e chiar așa. Atunci, am primit peste un milion de euro din difuzarea ”Tornero”, pentru că a depășit granițele țării, a fost difuzată în 30 de țări. Banii s-au împărțit la întreaga echipă. A fost perioada mea de glorie, mi-am făcut firmă de taxi în Constanța, aveam 64 de taxiuri. Și acum mai primesc câte 100 de euro, la ceva vreme.”

Sursa foto: Facebook

