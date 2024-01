Sânziana Negru (36 ce ani) și Laura Giurcanu (27 de ani) au reușit să câștige America Express 2023 și suma de 30.000 de euro. Prin urmare, după ce cele două au încasat banii de la Antena 1, Sânziana s-a gândit și a pus și în practică că cel mai bine este să îi investească într-o afacere, notează click.ro.

Astfel, că vedeta împreună cu încă doi prieteni s-au gândit să își deschidă un restaurant cu specific mexican pe trei etaje: nivelul unu și doi unde se găsește barul și restaurantul iar nivelul trei este o expoziție de obiecte de ceramică.

„Astăzi, împreună cu oamenii mei de suflet, am deschis un restaurant. Așa că, de astăzi vă așteptăm la Condesa Bucharest. Se fac ultimele retușuri și am emoții cât casa. Condesa are un specific mexican, un tribut adus Americii Latine și îndrăznesc să spun că cel mai mult ceviche îl veți găsi la noi. Mâncarea este senzațională”, le-a spus Sânziana Negru internauțional din mediul online, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/ce-a-facut-sanziana-negru-cu-banii-castigati-de-la-2328391.html