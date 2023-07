Nici bine nu s-au întors concurenții din reality-showul „America Express” și au început speculațiile despre posibilii câștigători. Se zvonește că în finală ar fi rămas Alexia Eram cu Aris Melkior și Laura Giurcanu cu Sânziana Negru, potrivit click.ro. Iată că o sursă neașteptată face mărturisiri despre posibila echipă câștigătoare.

Zilelele trecute, la o postare a ghidului român, fost jurnalist Dan Medișanu a apărut un comentariu destul de interesant. O anume doamnă Aurora Schreiber i-a lăsat următorul comentariu, pe care Click! l-a tradus. ”Hola Dan. Estuvieron x B. Aires, 2 chicas rumanas que participaban en un Reality Show…..que ganaron ! Una se llama Laura, la otra me olvidé. Cómo durmieron en la casa de una amiga mía del edificio, fui y cené con ellas. Muy agradables ! Siempre me preguntan por vos mí amiga Jeanny y su hijo Adolfo. Besos nuestros”.

„Hei Dan. Suntem x B. Aires, 2 românce care au participat la un Reality Show….. Ele au câștigat! Una se numește Laura, pe cealaltă am uitat cum o cheamă. Au dormit în casa unui prieten de-al meu din clădirea în care am fost și am luat cina cu ei. Foarte plăcute! Întotdeauna întreabă de tine prietena mea Jeanny și fiul ei Adolfo. Sărutările noastre”.Nu știm cât de exactă este informația, însă ghidul român deja le dă câștigătoare.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/laura-giurcanu-si-sanziana-negru-au-castigat-2286759.html