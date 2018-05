Ce grea a fost despărţirea de colegi după patru luni în care au împărţit bune şi rele! Giani Kiriţă şi-a luat rămas bun, miercuri seara, de la Vladimir Drăghia şi Cătălin Cazacu după ce telespectatorii l-au votat să plece de la „Exatlon”. Fostul fotbalist dinamovist şi-a îmbrățișat coechipierii, dar și pe membrii echipei adverse și a ținut un discurs emoționant, notează click.ro.

„Nu mi-a mai bătut inima așa de tare de foarte mult timp, cu toate că mi-am dorit foarte mult că cei doi să rămână (n.r.- Valentin Chiș și Cătălin Cazacu). Sunt multe de zis, iar am acele o mie de gânduri. Dacă nu aveam această problemă, cu siguranță i-aș fi hăituit pe acești tineri (n.r. – referire la Războinici) cum am făcut-o până acum. Nu scăpau ușor de mine. Vrau să le mulțumesc și colegilor mei, (…) în special lui Vladimir, noi înainte eram foarte certați, lumea nu știe, acum nu vreau să-l bat decât la cărți. Am legat prietenii frumoase, una dintre ele este cu acest băiat pe motocicletă (n.r. Cătălin Cazacu).”, a spus Giani Kirita, copleşit de emoţii, potrivit sursei citate.

