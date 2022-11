Luna decembrie denumita si luna cadourilor reprezinta un prilej de bucurie pentru toti copiii care asteapta cu nerabdare sa primesca cat mai multe cadouri de la cei apropiati, poate chiar si ceea ce isi doresc de mult timp ca parinti lor sa le cumpere. Copiii sunt mereu entuziasmati de ceea ce primesc, insa si cadoul trebuie sa fie pe masura. Poti afla din timp ceea ce isi doresc sa primeasca pentru ca surpriza sa fie si mai mare.

Pentru a te ajuta in gasirea cadoului ideal pentru aceasta perioada, poti vedea mai jos cateva idei de cadouri pe care le poti lua in acest an pentru copiii tai sau daca vrei sa mergid in vizita la rude si prieteni care au copii.

Jucarii interactive

Nu te limita doar la un simplu ursulet de plus sau la o jucarile care canta daca vrei sa impresionezi un copil in perioada sarbatorilor de iarna. In functie de varsta copilului poti sa te orientezi catre jucarii interactive, care sa le permita sa isi puna imaginatia la lucru si totodata sa ii tina ocupati toata ziua. Daca este baietel sau fetita, poti sa alegi din urmatoarele: seturi de bucatarie, casa de marcat, joc de pescuit, trause pentru masini, casuta cu papusi, masuta cu activitati, etc.

Echipamente sportive

Daca stii ca cel mic este pasionat de ceea ce inseamna activitati in aer liber chiar daca este iarna, probabil te poti gandi ca va merge intr-o tabara iarna copii 2023. Cu siguranta va avea nevoie de echipamente sportive adecvate pe partie incepand de la imbracaminte, accesorii precum manusi, caciuli si fulare, pana la tot ce tine de schiat: casca de schi, clapari de schi, placa de snowboard sau ochelari de schi.

Haine de sezon

O geaca groasa, o pereche de ghete imblanite sau o pereche de manusi, reprezinta un cadou potrivit pentru perioada sarbatorilor de iarna. Daca vrei sa le cumperi pentru copilul prietenilor tai recomandat este sa te asiguri de marimea pe care o poarta. Eventual poti sa ceri si o parere parintilor referitoare la model sau la culori.

Carti pentru copii

Cartile pentru copiii trebuie sa fie achizitionate in functie de varsta copilului, pentru a putea fi atractive pentru acestia. De exemplu, pentru copiii mici pana in 2-3 ani poti sa optezi pentru carti cu multe desene si putin text. Pentru cei mari cartile cu povesti intregi pot sa ii fascineze, mai ales daca le place sa citeasca. Cat despre tematica cartilor, nu trebuie sa te limitezi la cartile de Craciun, dar nici sa cumperi carti de vara.

Jocuri de societate

Daca vrei un altfel de joc pentru copilul tau, poti in acest an sa te gandesti la jocuri de societate, care sa ii antreneze modul de gandire si de actionare. Poti sa alegi de exemplu un joc de Monopoly sau Trivia. Acestea au mai multe beneficii pentru copii precum: dezvolta calitatea de lider, indeamna la creativitate, creste capacitatea de a coopera, creeaza o relatie sanatoasa cu familia si ii ajuta sa fie mai empatici.