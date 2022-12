În serialul „Harry și Meghan”, cei doi au dezvăluit numeroase lucruri din intimitatea lor, pe care nimeni nu le-a știut până acum. După ce au vorbit despre momentul în care s-au cunoscut și au decis să formeze un cuplu, Harry și Meghan au vorbit și despre ziua în care actrița americană a cunoscut-o pe Kate Middleton, într-o ținută extrem de comodă și banală, pe deasupra, notează click.ro.

Relația lor a fost presărată cu de toate: de la întâlniri pe ascuns, excursii în destinații uitate de lume, zboruri de avion săptămânale, zeci de ore petrecute pe Facetime și prin alte mijloace virtuale de comunicare, la hărțuire din partea presei, urmărire ca în filme și o viață complicată și plină cu de toate.

„Chiar și când au venit Will și Kate și i-am cunoscut, au venit la cină…Eu am fost autentică. Îmi amintesc că aveam blugi rupți și eram în picioarele goale. Eram o pupăcioasă, mereu am fost. Nu mi-am dat seama că asta e bulversant pentru mulți britanici… Am început să înțeleg rapid că formalitatea din afară e transpusă și în interior.”, a spus Meghan Markle, în serialul „Harry și Meghan”, de pe Netflix, potrivit sursei citate.

