Kate Middleton (40 de ani) a izbucnit în plâns după ce Meghan Markle (40 de ani) ar fi avut fițe de prințesă, înainte de căsătoria cu prințul Harry (37 de ani), care a avut loc în anul 2018. Dezvăluirile au fost făcute într-o nouă carte despre familia regală britanică, notează click.ro.

Meghan Markle „a comparat-o în mod nefavorabil pe Prințesa Charlotte (7 ani) cu fiica celei mai bune prietene a ei, Jessica Mulroney”, în timpul unei petreceri, înaintea nunții regale, susține autorul Tom Bower, în noua sa carte „Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors” („Răzbunarea: Meghan, Harry și războiul din Casa Windsor” n.r).

Scriitorul și jurnalistul de investigație britanic Tom Bower susține că surse anonime i-au spus că ducesa de Cambridge și ducesa de Sussex, nu au fost de acord cu privire la lungimea tivului Prințesei Charlotte și la potrivirea rochiei sale, precum și dacă domnișoarele de onoare ar trebui să poarte dres la nunta, scrie tabloidul britanic Daily Mail. El a mai susținut că „insistența” lui Meghan a fost susținută de una dintre prietenele ei și mama unei alte domnișoare de onoare, Jessica Mulroney. Fosta actriță americană ar fi comparat-o pe fiica lui Mulroney, Ivy, cu prințesa Charlotte, fapt ce a deranjat-o teribil pe Kate Middleton, din motive neclare, mai scrie sursa citată.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/actualitate/international/duelul-duceselor-meghan-markle-a-facut-o-pe-kate-641358.html