Este cântăreț, a făcut televiziune de mic și a luat o mulțime de premii la festivaluri în copilărie, dar toată lumea îl știe din reclama la brânza topită unde făcea schimb de sandwich-uri cu o colegă, iar mai apoi se întreaba „dacă mă sărută data viitoare?” Click! a stat de vorbă cu Noni Ene și a aflat ce mai face.

Dacă veți căuta numele lui pe internet, veți vedea că a câștigat o mulțime de premii, de distincții și trofee la festivalurile la care a participat în copilărie. Dar acum are 31 de ani, împliniți în aprilie, iar puștiul de odinioară se ocupă în continuare cu muzica, dar și cu alte afaceri.

„Am lansat un album, acum am propria mea casă de discuri, se numește Meta Song, interesul nostru este să dea o tracțiune în plus și pe urmă să vină și altcineva în barca noastră. Am creat o echipă în jurul meu. M-am mai ocupat și cu imobiliarele, lucruri un pic mai mature. Ma interesez despre apartamente, ofer informații și pe urmă devin investitor. Înainte de pandemie am produs o vestă, m-am ocupat și cu asta, fiind creativ, m-am ocupat și cu astfel de afaceri.”, a povestit Noni pentru Click!.

Sursa foto: Facebook

