Monica Tatoiu a declarat că încasează, lunar, de la stat, 22.000 de lei, bani pentru care a muncit din greu în tinerețea ei. Femeia spune că nu a păcălit niciodată statul și nu a furat ca să ajungă milionară, potrivit click.ro. Declară, însă că toată această carieră a costat-o scump. Și-a neglijat fiul și a pierdut momente importante din copilăria lui.

Monica Tatoiu are o pensie de 22.000 de lei. Aceasta a declarat că pentru a avea o astfel de pensie și-a neglijat copilul. Aceasta a povestit că fiul ei a crescut și cu șoferii și cu femeia de serviciu. De altfel, ea a spus că și-a plătit mereu toate taxele și impozitele. Monica Tatoiu a spus că nu a făcut nicio „măgărie”.

„Da. Să știi că totul are un cost. Copilul meu a crescut cu șoferul, cu cei doi șoferi ai mei, și cu femeia de serviciu și-mi reproșează. Multe din defectele lui sunt pentru că eu nu am avut timp să mă ocup de el. Știi cum e să faci naveta la New Delhi săptămânal? Dar am o pensie de 22 (n.r de mii de lei), deci pe lângă banii mei. N-am bani afară, toți banii mei sunt în România, deci eu dorm liniștită noaptea, n-am făcut șmecherii. Mi-am plătit toate taxele și impozitele, de asta am 22 de mii de lei pensia, pe contributivitate. N-am făcut nicio măgărie pentru că sunt foarte deșteaptă și modestă”, spunea aceasta, scrie capital.ro.

Sursa foto: Facebook

