Codin Maticiuc l-a lăsat de mult în urmă pe „Craiul de Dorobanți” și s-a făcut, de câțiva ani buni, familist convins. Asta de când fostul „ aspirator de vedete” a cunoscut-o pe actuala lui parteneră de viață, Ana Pandelli, care l-a cumințit ca prin minune, notează click.ro.

„Asta cu Craiul de Dorobanți e o etichetă pe care n-am înțeles-o niciodată… Măi, eu cred că nevoia de validare era a oricărui copil, că mă consider copil la 19 ani, sau tânăr de vârsta mea. Adică nu cred că simțeam o nevoie mai mare decât a oricărui tânăr. Ce tânăr de 17, 18, 19, 20 sau 25 de ani nu își dorește să se autovalideze prin compania unor femei superbe? Adică, sincer îți spun, nu cred că era ceva în neregulă cu mine. Craiul de Dorobanți… am și zis, mai degrabă eram Crai de Nordului, că nu prea umblam pe Dorobanți. Nu prea mi-a plăcut asta cu Crai de Dorobanți și de ce să fiu Crai de Dorobanți? După aia, de ce să fiu crai, că în principiu, dacă ne uităm în definiția din DEX, craiul ar trebui să fie un bărbat frumos, atrăgător. Nu mă vedeam așa, eu mai degrabă Spânu sau Zmeu, care prindea cumva dintr-un noroc. Am muncit pentru fiecare femeie cucerită, n-a venit nimic ușor. Cred că la un crai ar trebui să vină ușor. La mine a venit cu muncă multă. Mi-a dat sângele pe nas pentru fiecare gagică, îți spun cinstit.”, a spus Codin pentru viva.ro.

