Mara Bănică (45 de ani) urmează să devină mamă pentru a doua oară. Însărcinată în șapte luni, Mara se luptă cu o depresie pre-natală, care a pus-o la pământ. Nu a mai ieșit din casă de luni bune. decât până la magazin și înapoi, notează click.ro.

„Plâng trei-patru ore pe zi. Eu nu am voie să iau pastile deloc. Așa am ajuns la psiholog, fac terapie on-line! Eu eram psihic ca un tanc! Nu mă așteptam să pățesc asta, să fac depresie. Bărbată-miu e plecat din țară, iar faptul că stau închisă în casă mă omoară psihic. Astea două luni care au mai rămas trec cel mai greu. Duminică e ziua mea. Eu, în anii trecuți, dădeam petreceri cu o mie de persoane! Acum stau închisă în casă, nu mă mai deplasez decât până la magazin. Sunt vaccinată, dar îmi este frica să ies. Sunt gravidă și nu vreau să mă îmbolnăvesc. Am avut și Covid anul trecut. Nu vreau însă să risc nimic, nu mai am putere. Am 80 de kilograme și cred că o să mai iau 10 kilograme! Sunt cât un tanc!”, a declarat Mara Bănică, pentru Click.ro.

