După moartea Israelei, Liviu Arteni, soțul vedetei, a dispărut total din lumina reflectoarelor. Într-o perioadă se specula că ar fi în Germania, apoi nimeni nu i-a mai dat de urmă bărbatului, iar acum a fost regăsit, potrivit click.ro.

Liviu Arteni și Israela Vodvoz au trăit o frumoasă poveste de dragoste, în ciuda diferenței de vârstă. Multe persoane i-au criticat, însă niciunul dintre ei nu a pus la suflet comentariile răutăcioase. Moartea Israelei a căzut ca un trăsnet pentru mulți, dar mai ales pentru Liviu Arteni, care a și luat o decizie uluitoare. La scurt timp după ce partenera sa a trecut în neființă, el a dispărut fără urmă din spațiul public.

Wowbiz.ro transmite, conform sursei citate, că Liviu s-a întors în România, după o perioadă în care ar fi încercat să își construiască un nou viitor în străinătate. Este de nerecunoscut, căci a renunțat la părul lung, care îl caracteriza. Aici, locuiește în apropierea orașului Călărași și este fermier. Da, Liviu Arteni are propria sa fermă, ce-i drept destul de micuță, în comuna Dorobanțu. Bărbatul își câștigă existența muncind.

