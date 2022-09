Daca visezi la o casa moderna, cu elemente iesite din comun care sa ofere un plus de eleganta incaperilor, trebuie neaparat sa arunci o privire listei pe care ti-am pregatit-o. Tendintele pentru mobilier nu se schimba la fel de rapid ca cele vestimentare, insa, exista cateva aspecte si detalii care vor pastra casa ta in pas cu moda an de an.

Daca te-ai saturat de obiectele de mobilier simple si iti doresti piese aparte, care sa diferentieze aspectul casei tale fata de altele, poti sa apelezi la specialisti care realizeaza mobila pentru living la comanda. Astfel, cu indrumare si siguranta, poti sa te bucuri de piese unice, rezistente si potrivite pentru locuinta ta.

Biroul trebuie sa fie decorat cu stil

De la inceputul pandemiei, cand angajatii au fost nevoiti sa lucreze de acasa, foarte multe companii au decis sa pastreze acest program si astazi. Astfel ca, in ultimii ani, tot mai multe persoane isi desfasoara activitatea pentru job in program remote sau hibrid.

Acest lucru inseamna ca, acum mai mult ca niciodata, avem nevoie de un spatiu dedicat orelor de munca. Fie ca este vorba de o camera separata sa de un spatiu special amenajat in sufragerie, biroul tau trebuie sa fie decorat cu stil.

Foloseste obiecte de decor moderne, plante, scaune de birou confortabile in nuante inchise sau nuantele de verde ale padurii. Asigura-te ca locul este foarte bine luminat si ca este destul de confortabil pentru spatele tau.

Foloseste cat mai multa lumina naturala

Cu cat geamurile din casa sunt mai mari, cu atat mai bine! Lumina naturala este un element extrem de important atat pentru bunastarea si sanatatea noastra, cat si pentru aspectul placut al locuintei.

Plantele tale iti vor multumi iar camara va arata mai bine ca niciodata. Lumina naturala este o resursa extrem de importanta de care trebuie sa profitam din plin. Nu este necesar sa cheltuim sume imense atunci cand vine factura pentru lumina, ci sa ne folosim de ceea ce natura ne ofera.

Accente de negru si auriu

Negrul si auriul nu se vor demoda niciodata si sunt elemente elegante care vor face casa ta sa arate luxuriant si modern. Indiferent de stilul de mobila pe care il alegi, aceste culori vor completa cu brio rezultatul final.

Pentru a nu aglomera camera, poti apela la obiectele principale de mobilier precum fotoliile si canapeaua negre si sa adaugi cateva obiecte decorative aurii. Fie ca este vorba de masute de cafea, vaze sau pahare cu modele elegante, aceasta combinatie nu va da niciodata gres.

Obiecte de decor asimetrice

Acesta este momentul perfect pentru a achizitiona cele mai neobisnuite obiecte de mobilier. Mobila si lustrele asimetrice devin din ce in ce mai populare si ofera oricarei incaperi un design unic si interesat. Daca esti interesat sa ai o casa cu un stil modern, apeleaza la aceste accesorii si obiecte de mobilier. Pentru a nu face camera sa para prea aglomerata, poti sa alegi nuante neutre sau inchise la culoare.

Gradini de interior

Florile si copaceii de interior sunt mai utilizate ca niciodata. Mai mult decat faptul ca ofera un aspect exotic si armonios casei, te vei bucura si de prospetime si mirosul placut emanat de acestea. Locuinta ta nu a fost niciodata mai fresh!