Designerii ne atentioneaza inca de anul trecut, iar in 2022 au inceput, efectiv, sa implementeze noile tendinte in iluminatul de interior. Lampile suspendate, corpurile de iluminat in forme si stiluri pline de eleganta, pana la accesoriile pe comanda si luminile pe sina, toate sunt prezente in designul de interior pentru acest an.

Iluminarea este esentiala pentru un design de succes si, totodata, un elemente functional necesar in orice casa. Aceasta trebuie sa deserveasca scopului, sa arate bine si sa creeze un spatiu cat mai armonios si mai confortabil.

Iata 6 tendinte de care trebuie sa tii cont in 2022 in iluminatul de interior!

Foloseste iluminarea ca punct de interes

Corpurile de iluminat suspendate de tavan pentru sufragerie devin in 2022 punctul central al camerei. Cauta modelele elegante si, totodata, extravagante, in stilul care iti place. Acestea vor transforma complet spatiul, devenind punctul de plecare pentru designul camerei.

In 2022 nu trebuie sa ai retineri in a alege iluminarea de tavan cat mai spectaculoasa! Spatiile mari sunt perfecte pentru corpurile de iluminat indraznete, iar in spatiile mici poti opta pentru cele neconventionale.

Da un plus de eleganta camerei cu iluminarea sculpturala

Lampile de masa cu forme sculpturale si design indraznet sunt adevarate obiecte de arta care vor atrage atentia chiar si cand sunt stinse. Foloseste perechi de lampi pentru a pune in valoare o piesa de mobilier frumoasa sau pentru a incadra canapeaua sau patul.

Lampile de podea ar trebui sa fie elegante si discrete si se pot plasa langa un fotoliu sau o canapea pentru a crea o zona relaxanta de citit. De asemenea, pentru a da viata casei, nu uita sa folosesti aceste lampi pentru a lumina colturile intunecate.

Alege plafonierele artistice cu detalii metalice

Designerii spun ca nu folosim corpurile de iluminat pentru lumina, ci pentru umbre. In 2022 ar trebui sa cauti noi modalitati pentru a lumina colturile intunecate, iar plafonierele artistice si lampile plasate adecvat pot transforma o camera banala intr-un adevarat sanctuar confortabil.

Plafonierele creeaza un punct vizual in spatiu, iar detaliile metalice reflecta si difuzeaza lumina in camera, creand un efect stralucitor.

Alege copuri de iluminat indraznete

In 2022 ar trebui sa te orientezi catre piesele indraznete cu forme sculpturale, sticla viu colorata si textura cat mai interesanta. Astfel, vei face o declarartie de stil si eleganta chiar si cand lumina este stinsa.

Priveste corpurile de iluminat ca pe piese de arta sau sculpturi si foloseste-le ca note finale in designul de interior. Lumina este cea mai buna modalitate de a crea o atmosfera surprinzatoare intr-o camera, dar si de a imbina traditionalul cu modernul.

Iluminarea simetrica

Simetria este un truc de design interior folosit pentru a crea spatii cu aspect placut, clasic si elegant si se va aplica in 2022 si in iluminare. O modalitate excelenta pentru a reusi acest lucru este sa plasezi o pereche de lampi pe fiecare parte a unei oglinzi sau a unei piese de arta. Efectul va fi un plus de eleganta si armonie.

Ilumineaza spatiile cu lumina colorata

In 2022 culoarea revine in forta in tendintele de iluminat de interior. Pentru un aspect colorat, amesteca inteligent nuantele neasteptate si placute. Poate fi vorba atat despre elementele decorative ale corpurilor de iluminat, cat si despre sticla sau culoarea becurilor pe care le folosesti.