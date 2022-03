Platile prin fila cec sunt inca populare in Statele Unite. Multi Europeni care au muncit in SUA sau care au primit diverse fonduri sunt platiti prin cecuri. Problema pe care o intampina in Europa este incasarea acestor cecuri, deoarece din ce in ce mai multe banci si institutii financiare refuza incasarea lor. Cum sateasiguri ca baniiprimiti din SUA nu vor fi pierduti?

Probleme cu incasarea cecurilor in Olanda.

Mai mult de 40 de mii de oameni din Olanda au dificultati privind incasarea cecurilor din SUA. Majoritatea au lucrat sau au trait in SUA pentru o vreme, iar acum s-au intors in Europa.

Acesti oameni primesc diferite plati din parteaGuvernului SUA: pensie, rambursare de taxe, stimulente. Cand bancile din Olanda au incetat sa mai incaseze cecuri de SUA, oamenii care aveau acest ececuri s-au trezit blocati cu ele.

Unii detinatori de cecuri le trimit catre prieteni sau membrii familiei care locuiesc in SUA, in timp ce altii cauta solutii la banci sau institutii financiare din alte tari europene.

“Cand mi-am prezentat cecul unei banci din Olanda in vederea incasarii, am fost informata ca cecuri de SUA nu se mai proceseaza. I-am intrebat cum pot sa imi incasez cecurile fara sa ma intorc in State, iar ei mi-au recomandat sa caut firme specializate care incaseaza cecuri.”- spune Eva, care a primit stimulus check dupa ce a trait si muncit in Chicago.

Aceasta problema nu apare insa doar in Olanda. Bancile comerciale din Polonia, Croatia, Lituania refuza de asemenea sa incaseze aceste cecuri. Au ramas doar cateva banci in celelalte tari europene care ofera acest serviciu, insa datorita procedurilor greoaie si costurilor ridicate, planuiesc sa opreasca incasarea cecurilor.

Studentii au nevoie de incasarea cecurilor

Procesul de incasare a cecurilor necesita experienta, cunostinte si timp. Nu e de mirare ca acest serviciu este acum realizat in principal de sectorul privat. In zilele noastre, startup-urile fintech sunt de obicei cele care pot oferi acest serviciu, deoarece inteleg nevoile unui client si pot oferi solutii simple si rapide de a incasa un cec.

Unul dintre cei mai experimentati specialisti in incasarea cecurilor din Europa este „RT Tax”. Compania este specializata in incasarea cecurilor din SUA pentru persoanele care locuiesc in Europa. De asemenea, ofera servicii de incasare a cecurilor pentru studentii care au participat la un program „Work & Travel” si au petrecut vara lucrand in State.

Dupa terminarea programului, studentii calatoresc inapoi in Europa si au posibilitatea de a primi o rambursare a taxelor, de obicei emisa prin cec. In ceea ce priveste nevoile studentilor, „RT Tax” a creat o platforma online. Studentii se inregistreaza pe aceasta platforma, primes cinstructiuni si sunt ajutati la incasarea cu succes a unui cec fara banci.

Un raspuns ferm din sectorul privat

Dupa ce a lansat cu succes serviciul pentru studenti si a observat o crestere in cererea pentru incasarea cecurilor USD, „RT Tax” a inceput sa ofere serviciul pentru toti detinatorii de cecuri din Europa. In principal, compania primeste cecuri pentru plati de asigurari, mosteniri sau rambursari de taxe.

„Incasarea cecurilor este de obicei un proces foarte dificil pentru persoane fizice. Pentru a usura acest proces, colaboram cu Payoneer si bancile din SUA. Acest lucru ne permite saajutam oamenii saisiincasezececurile rapid si usor.” – spune CEO-ul „RT Tax”.

„Clientii nostri pot vizita unul dintre birourile noastre din tara lor sau pot trimite cecurile prin posta sau curier. Acum dezvoltam o solutie rapida si sigura care va permite clientilor nostri sa-si trimita cecurile online, folosind o aplicatie speciala. Va ajuta la economisirea timpului si a resurselor.” – CEO-ul despre planurile de viitor ale companiei.

Atunci cand bancile si institutiile financiare continua sa refuze incasarea de cecuri in USD, „RT Tax” devine un partener de incredere, licentiat fintech pentru serviciile de incasare a cecurilo prin toata Europa. Peste 5 mii de clienti din Lituania, Olanda, Bulgaria, Romania, Polonia, Italia si alte tari europene au incasat cu succes cecuri in USD, folosind serviciile „RT Tax” in 2020.

Mai multe despre incasarea cecurilor USD: https://rttax.com/ro/check-cashing/