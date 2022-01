În cursul zilei de ieri, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, polițiștii Biroului de Investigații Criminale – Poliția Municipiului Suceava au pus în executare două autorității de percheziție domiciliară pentru probarea activității infracționale a doi bărbați, ambii de 47 de ani din comunele Șcheia și Ipotești. În sarcina celor doi s-au reținut fapte în formă continuată de șantaj și camătă și acte de relaționare infracțională în sfera cămătăriei. Activitatea infracțională a celor 2 suspecți a constat în faptul că au împrumutat sume de bani cu dobândă ca îndeletnicire și ulterior, prin amenințări cu acte de violență asupra persoanelor vătămate au dobândit în mod injust foloase patrimoniale. În urma perchezițiilor desfășurate și a materialului probator administrat s-a dispus reținerea pentru 24 de ore față de cei doi bărbați, aceștia fiind încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava. În data de 22 ianuarie cei doi bărbați au fost prezentați procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, fiind dispusă față de ambii măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Biroului Investigații Criminale – Poliția Municipiului Suceava, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 Cod penal, șantaj, faptă prev. și ped. de art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, pentru stabilirea întregii activități infracționale.