Este posibil ca Alexander Hamilton să fi fost cel mai influent politician american care nu a obținut niciodată președinția. Viziunea lui asupra Americii, aceea a unei țări puternice și prospere industrial, condusă de un guvern central puternic, a format baza pentru sistemul economic și politic existent.

În timpul carierei sale, Hamilton și-a făcut un aprig dușman din Arron Burr, alt politician din New York, care era adeptul unei Americi mai pastorale, descentralizate.

În 1799, influența lui Hamilton l-a ajutat pe Thomas Jefferson să obțină președinția, iar Burr a trebuit să se mulțumească cu postul de vicepreședinte. Patru ani mai târziu, Hamilton a ajutat la spulberarea speranțelor lui Burr de a deveni guvernatorul statului New York.

Urându-l pe Hamilton pentru influența sa (și pentru atacurile la adresa onestității sale) Burr l-a provocat la cel mai celebru duel din America.

În zori, în ziua de 11 iulie 1804, cei doi adversari și secunzii lor au fost duși cu barca peste fluviul Hudson în Weehawken, New Jersey – duelurile fiind ilegale în New York. Printr-o coincidență morbidă, era exact același loc în care fiul lui Hamilton fusese ucis într-un duel, cu trei ani în urmă.

Încruntați, au luat poziție, cu pistoalele în mâini. Era exact ora 7:30. Două împușcături s-au auzit în liniștea dimineții. Hamilton a tras pe alături, însă Burr a ochit perfect și Hamilton a căzut, ținându-se de stomac, cu sângele scurgându-i-se printre degete.

Cu toate că a fost îngrijit în permanență de un chirurg, Hamilton a murit după 28 de ore, la vârsta de 49 de ani.

Burr a mai trăit 32 de ani, fiind singurul vicepreședinte american care a participat la un duel (cu toate că un altul, Andrew Jackson, a ucis un om într-un duel înainte să fie ales președinte).

Mort, Hamilton a avut mai multă influență asupra poporului său decât omul care l-a omorât și care a supraviețuit.

În aceeași zi:

1274: Se naște regele scoțian Robert Bruce.

1754: Se naște Thomas Bowdler, cenzorul pasajelor necuviincioase din cărți.

Geo Alupoae, critic de teatru.