Astăzi este ziua de naștere a lui Alexander Hamilton, erou al Revoluției Americane, membru al Congresului Continental și prim-secretar al Trezoreriei națiunii la înființarea căreia a contribuit. Dar înainte ca această traiectorie strălucită să înceapă, el s-a născut pe insula vulcanică Nevis din Insulele Leeward din Indiile de Vest, în niște împrejurări deloc promițătoare, ce ar fi putut să-l inspire pe Dickens să scrie un nou roman. Cu câțiva ani înainte, mama lui, având legături printre plantatorii înstăriți, a părăsit o căsătorie nemulțumitoare, lăsând în urmă un soț înfuriat și un copil.

A avut o legătură cu James Hamilton, un individ nevrednic, al patrulea fiu al unui latifundiar scoțian, venit în Indiile de Vest ca să facă avere. Au trăit împreună vreme de opt ani, timp în care ea i-a născut doi fii nelegi- timi – Alexander fiind al doilea –, iar el i-a cheltuit banii. În 1765, James Hamilton și-a părăsit familia pentru a căuta prosperitatea în altă parte, ceea ce a obligat-o pe mamă să-și deschidă o prăvălie pentru a-și câștiga existența. Trei ani mai târziu, femeia a murit de febră, lăsându-l pe Alexander orfan la unsprezece ani.

În pofida situației sale, Hamilton era un tânăr excepțional: autodidact în cea mai mare parte, muncitor, precoce, cutezător mai presus decât era normal pentru vârsta sa și stăpânit de o hotărâre absolută de a-și croi un drum – o potecă, probabil că ar fi spus el – în lumea largă. În 1769 îi scria unui prieten: „Ambiția mea e atât de puternică, încât mă face să disprețuiesc starea umilă a unui conțopist sau a altora ca el, la care mă condamnă averea etc., și mi-aș risca de bunăvoie viața, deși nu și caracterul, pentru a-mi îmbunătăți situația”.

Soarta i-a fost favorabilă. În rigida societate insulară din St. Croix, talentele și potențialul lui au fost recunoscute, nu doar de către patronul lui negustor la care era angajat ca funcționar, dar și de către un preot prezbiterian scoțian, educat la Colegiul New Jersey, care și-a dat seama că viitorul băiatului, oricare ar fi fost acesta, avea mai multe șanse de reușită în America de Nord decât în Indiile de Vest. Reverendul Hugh Knox i-a înlesnit lui Hamilton călătoria în America, unde a sosit, după cum s-a exprimat un biograf, „ca o sămânță purtată pe aripile unei șanse fericite spre un sol roditor”.

Era luna mai a anului 1773, revoluția plutea în aer, iar Alexander Hamilton avea optsprezece ani.

Alexander Hamilton a avut numeroase conflicte de idei și principii cu Aaron Burr. Hamilton a influențat modul cum s-au terminat alegerile prezidențiale din anul 1801, pierdute de către Burr în fața lui Thomas Jefferson.

Burr a fost obligat să se lanseze în campania electorală pentru funcția de Guvernator al New York-ului, după ce a pierdut funcția de vicepreședinte, dar Hamilton nu a fost mulțumit și a lansat o campanie împotriva lui Burr. El reclama că Burr ar fi susținut mișcarea secesionist-federalistă din New York, ceea ce l-a costat pe Burr pierderea alegerilor. Burr l-a provocat pe Hamilton la un duel cu pistoale.

În ciuda faptului că duelul cu pistoale devenise ilegal în urma legii din 11 iulie 1804, Hamilton a acceptat pe loc. Cei doi politicieni rivali s-au întâlnit în afara orașului Weehawken, lângă New Jersey, iar Hamilton a fost împușcat mortal de către Burr.

Hamilton a murit exact în locul unde fiul său murise într-un duel petrecut cu trei ani în urmă. Burr nu a fost condamnat pentru uciderea lui Hamilton, dar răzbunarea sa l-a costat cariera politică.

Tot la 11 ianuarie:

1449: Se naște pictorul italian Domenico Ghirlandaio.

1879: Izbucnește războiul Zulu.

1891: Moare, la Paris, Georges Haussman, baronul care a modernizat orașul.

1928: Moare romancierul britanic Thomas Hardy.

1935: Aviatoarea americană Amelia Earhart devine prima femeie care traversează Pacificul la bordul unui avion.

Geo Alupoae, critic de teatru