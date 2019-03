Solistul trupei „Alb Negru”, Ghedi Kamara, a intrat în reality-show-ul „Ferma” (PRO TV) cu gândul de a câştiga marele premiu de 50.000 de euro și a rezolva astfel un mare regret legat de fiul lui. Kamara vrea să folosească acești bani pentru a-i plăti fiului, Leon Akim (4 ani), tratamentul care să îl ajute să meargă din nou. Înainte de a intra în „Fermă”, artistul a spus pentru Click.ro ce ar dori să schimbe la viaţa lui.

„Dacă aş avea doar o carte de tras, de exemplu, aş schimba ziua în care s-a născut Leon şi s-o fac pe fosta mea soţie să nu mai plece la mare, ca Leon să se fi născut la Bucureşti prin cezariană daca era în ziua respectivă. Sau aş putea să mă întorc la ziua în care am plecat atunci în Moscova, ştiind totul şi s-o opresc, adică nu ar mai fi plecat la mare. Nu era la termen să nască, a făcut-o mai devreme cu o lună deşi nu avea nimic, nu i s-a rupt apa, nu a căzut dopul, nu a avut contracţii, nimic, nimic.”, a spus Kamara.

