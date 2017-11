De la începutul sezonului de vânătoare adică din data de 15 mai şi până în prezent, de pe fondurile de vânătoare gestionate de Direcţia Silvică Suceava, s-au recoltat 40 de cerbi din cota de 81 de exemplare aprobată de Ministerul Apelor şi Pădurilor din care 30 de masculi, 60 de exemplare de căprior din cota de 118 din care 57 masculi şi 40 de mistreţi din cota de 172 de exemplare. Aşa arată o situaţie prezentată de directorul Direcţiei Silvice Suceava, Sorin Ciobanu. El a subliniat că acţiunile de recoltare sunt în curs de desfăşurare, cu excepţia speciei căprior mascul la care perioada a expirat în data 15 octombrie, cota aprobată fiind realizată integral. „În cazul cerbului mascul în perioada rămasă până la finele anului se va acorda întietate recoltării cu personalul silvic cu atribuţiuni de vânătoare a exemplarelor de selecţie, prioritatea având-o exemplarele cu comportament anormal, cu semne vizibile de degenerare, bolnave, fără viitor”, a spus şeful silvicultorilor suceveni.

Judeţul Suceava a fost călcat de peste 30 de vânători străini din Germania, Austria, Spania şi Cehia

83% dintre exemplarele de cerb mascul au fost recoltate cu vânători români şi străini iar restul de 13% cu personal silvic de vânătoare. Vânătorii străini au recoltat 75% din numărul de exemplare diferenţa fiind recoltată de vânătorii români. La vânătoare în judeţ au venit peste 30 de străini în special din ţări precum Germania, Austria, Spania şi Cehia. „Direcţia Silvică prin personalul de specialitate a acordat sprijin tehnic şi logistic necesar vânătorilor, în vederea reuşitei acţiunilor de recoltare, atât pentru realizarea cotei de extras aprobate cât şi pentru obţinerea de venituri din această activitate”, a spus Sorin Ciobanu. El a adăugat că 72% din trofeele de cerb recoltate în toamna acestui an sunt medaliabile din care 5% cu aur, 24% cu argint şi 43 % cu bronz. Cel mai mare trofeu a fost recoltat de un vânător român la Ocolul Silvic Breaza, cotat cu 213,76 puncte, medaliabil cu aur.

Direcţia Silvică a valorificat aproape 15 tone de carne de vânat

Prin ocolul silvic Pojorâta – Atelier producţie Sadova de la începutul anului au fost valorificate aproape 15 tone de carne de vânat în carcasă provenite de la exemplare de cerb, căprior şi mistreţ recoltate în cadrul cotei. Trebuie spus că la nivelul judeţului Suceava, dintr-un total de 71 fonduri cinegetice, Direcţia Silvică gestionează un număr de 24, cu o suprafaţă totală de 314.546 hectare, din care suprafaţa productiv cinegetic 298.554 hectare (95%), din aceasta pădurea reprezentând o suprafaţă de 227.603 hectare (76%).