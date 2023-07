Simpatica cântăreață Andra Măruță a fost invitată, recent, la podcastul lui Mihai Bobonete. În cadrul acestuia, artista și-a amintit despre momentul în care a făcut cunoștință cu Gigi Becali, el declarându-se în nenumărate rânduri un fan înfocat al vedetei. Atunci, Andra a trecut printr-un moment extrem de penibil, potrivit click.ro.

„Mi s-a întâmplat odată, eram la o petrecere a unui cazinou, la Marriott, asta de mult. Nu aveam încă trupă. Eram cu dansatoare. Și domnul Becali a venit la petrecerea asta. În primă fază se uita, «Cine-i fata asta?» Mi-am dat seama că am chestia asta, să citesc pe buze. În momentul în care am început să cânt «Vreau sărutarea ta», și-a dat seama cine sunt, pentru că îi plăcea mult melodia. S-a ridicat. A venit. M-a luat în brațe. Eu cum cântam, el când m-a ridicat, mi-am lovit dintele cu microfonul. Mi-am ciobit dintele. Simți gust de dinte… Și nu-ți dai seama dacă e mult, dacă e tot luat, sau dacă e puțin. Și cântam așa. Apoi, când m-a lăsat jos. Le întrebam pe fete: «Mai am dintele, mai am dintele?»”, a povestit Andra, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

