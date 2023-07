Petru Ariciuc a demisionat de la Serviciul Salvamont Vatra Dornei, unde era director, și s-a angajat la Agenția Națională a Zonei Montane, cu sediul în municipiul stațiune. El a activat 25 de ani la Salvamont. Întrebat la Radio Top de ce a schimbat locul de muncă, Petru Ariciuc a răspuns: „În viață mai apar provocări, oportunități. Acum este și o provocare, și o oportunitate. Cred că trebuie tot timpul să ieșim din zona de confort, și este bine să ieșim, fiindcă astfel ne putem dezvolta”. De asemenea, întrebat dacă are vreun regret după ce a plecat de la Salvamont, fostul coordonator al salvamontiștilor dorneni a răspuns: „Tot timpul sînt regrete atunci cînd schimbi ceva. Cînd ieși din zona de confort este puțin deranj, dar nu mare. Apoi, pasiunea nu ți-o ia nimeni, calificările la fel, profesia așișderea, cunoștințele, dragostea de munte, pasiunea față de oameni, indiferent unde pleci. Dacă mi se va solicita ajutorul de la Salvamont îl voi acorda. Deocamdată mă canalizez pe noul serviciu”. Petru Ariciuc este acum consilier superior la un Oficiu de Dezvoltare Montană.

