Andra Măruță (36 de ani), a povestit, de curând, un episod amuzant din viața ei, care l-a implicat pe nimeni altul decât celebrul Gigi Becali. Click! îți spune despre ce este vorba.

Una dintre cele mai apreciate voci din showbiz-ul românesc, Andra, a fost invitată în cadrul podcast-ului „Da Bravo” al colegului de trust, Mihai Bobonete. Aici a spus mai multe povești amuzante, care l-au făcut să râdă în hohote pe actor.

Iată cum era să rămână artista fără un….. dinte: „Eram la o petrecere la Marriott, la cazinou, nu aveam trupă, eram cu dansatoare. A venit domnul Becali. «Cine e fata asta?», am citit pe buze. Am chestia să citesc pe buze… Când am început să cânt «Vreau sărutarea ta» și-a dat seama cine sunt, așa că s-a ridicat, m-a ridicat în brațe și, cum cântam, m-a ridicat și m-am lovit cu microfonul de dinte! Mi-am ciobit dintele. Mi-era teamă, nu știam cât e «luat». Cântam cu buzele întredeschise. Apoi, la final, le întrebam pe fete: «Mai am dintele, mai am dintele?». După aceea, cu Dan Bittman, când cântam o piesă amândoi, mi-a dat cu cotul în microfon și m-am lovit în dinți. De atâtea ori mi-am reparat dinții din față, încât…”, i-a explicat Andra lui Bobonete, potrivit sursei citate.

