Cel mai recent serial de la Studiourile Marvel, Echo, a debutat astăzi pe Disney+. Producția de cinci episoade poate fi urmărită cu ușurință și fără a cunoaște alte titluri din Universul Cinematografic Marvel. Serialul se adresează exclusiv telespectatorilor cu vârsta de peste 16 ani.

În cadrul mult așteptatului serial, personajul Maya Lopez (interpretat de Alaqua Cox) atrage atenția lui Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) aflat în fruntea unui imperiul criminal. Când soarta o aduce din nou acasă, ea trebuie să se confrunte cu propria familie și cu moștenirea ei. Serialul este disponibil în întregime pe Disney+.

„Echo” îi mai are în distribuție pe Chaske Spencer („Wild Indian”, „The English”), Graham Greene („1883”, „Goliath”), Tantoo Cardinal („Killers of the Flower Moon”, „Stumptown”), Devery Jacobs (FX’s „Reservation Dogs”, „American Gods”), Zahn McClarnon („Dark Winds”, FX’s „Reservation Dogs„), Cody Lightning („Hei, Viktor!” „Four Sheets to the Wind”) și Vincent D’Onofrio („Hawkeye”, „Godfather of Harlem”).

Episoadele serialului au fost regizate de Sydney Freeland (Navajo) și Catriona McKenzie (Gunaikurnai). Producătorii executivi sunt Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin (Blackfeet), Marion Dayre și Sydney Freeland. Jennifer L. Booth și Amy Rardin sunt coproducători executivi.

