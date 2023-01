Sezonul de premii din 2023 începe la E!

După ce a prezentat emisiunea de pe covorul roșu Live From E!: People’s Choice Awards pe 6 decembrie 2022, Laverne Cox, actriță premiată, producătoare și activistă, va întâmpina vedetele și anul acesta în emisiunea Live From E!: Golden Globes difuzată în România, miercuri, 11 ianuarie, de la 22:00.

Înainte de gala găzduită anul acesta de Jerrod Carmichael, Laverne și colega sa, Loni Love, vor transmite cele mai importante momente de pe covorul roșu de la The Beverly Hilton Hotel din Beverly Hills, California. În cadrul programului sunt incluse interviuri în exclusivitate cu starurile prezente la eveniment, informații despre cele mai noi cupluri și cele mai spectaculoase și îndrăznețe ținute.

Parte din echipa E! sunt și Zanna Roberts Rassi, corespondent de stil și Naz Perez, expert în pop culture. Cei doi vor analiza ținutele nominalizaților și vor oferi informații despre cele mai bine îmbrăcate vedete.

Lista de nominalizați la ediția de anul acesta a Golden Globes, include și debutanții Quinta Brunson la categoria Best Performance by an Actress in a Television, Musical or Comedy și actorul Brendan Fraser la categoria Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Drama.

Producțiile precum Avatar: The Way of Water, Top Gun: Maverick, Babylon și Everything Everywhere All at Once concurează pentru titlul de cel mai bun film, iar serialele precum House of the Dragon, The Crown, Abbott Elementary și Wednesday speră să plece acasă cu un trofeu.

Urmărește Live From E!: Golden Globes, miercuri, 11 ianuarie, de la 22:00, la E!