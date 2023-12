Din luna ianuarie 2023, 223 de persoane, șomeri și persoane inactive au beneficiat de un pachet complet de servicii privind inserția pe piața muncii.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO – beneficiar, în parteneriat cu Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, a implementat, în perioada 03 ianuarie – 31 decembrie 2023, proiectul CRIOS – COMPETENȚE REGIONALE INOVATIVE PENTRU OCUPARE SUSTENABILĂ, co-finanțaț prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 POCU/1080/3/16/157124. Ieri, 19 decembrie 2023, a fost organizată Conferința de presă de închidere a proiectului în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele obținute.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea șanselor de ocupare și îmbunătățirea calității vieții pentru 202 persoane, șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomeri de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație, din regiunea Nord-Est, prin măsuri personalizate și integrate de stimulare a ocupării în sectoare economice competitive și programe de formare profesională a adulților, contribuind astfel la realizarea obiectivului tematic 08 al POCU – Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă.

Roxana ATEȘOAE, managerul proiectului, a subliniat, în prezentarea proiectului, provocările întâmpinate în implementare. „Am avut împreună un proiect scurt, dar a cărei valoare financiară și indicatori de realizat au fost asemănători unui proiect cu o durată de implementare de doi sau trei ani. Am avut de identificat peste 200 de persoane, din Regiunea Nord-Est, pentru a le oferi un set complet de servicii, consiliere, formare profesională continuă și mediere și plasare pe piața muncii. Datorită maturității noastre organizaționale am reușit să ducem la un bun sfârșit intermediar o mare parte din cee ne-am propus la începutul demarării proiectului. Doresc să remarc buna colaborare pe care am avut-o cu firmele unde a fost organizată practică afenretă formării profesionale a grupului țintă”.

Norica Maria ANDREI, expert programe formare profesională continuă, a evidențiat dificultățile întâmpinate în recrutarea grupului țintă. „Se încheie un proiect frumos. Fiecare proiect este o provocare având în vedere faptul că, la început activitățile par ușoare, dar când începe implementarea efectivă ajungem să întâmpinăm mai multe provocări, așa cum a fost și cu recrutarea grupului țintă”.

Vasile GAFIUC, Presedintele Asociației Institutului pentru Parteneriat Social Bucovina, partenerul proiectului, a precizat faptul că „grupul țintă din proiectul CRIOS trebuie să îl vedem cu bătaie lungă, pentru că aceste calificări profesionale au fost destul de grele și complexe. Acești oameni au fost aduși din invizibilitate pe piața muncii, din comunități izolate. Avem sprijinul stakeholderilor și suntem optimiști că până la raportarea finală vor fi mai multe persoane angajate. Doresc să le mulțumesc ambele echipe pentru că ne-am completat foarte bine”.

Roxana ATEȘOAE, managerul proiectului, a prezentat o parte din rezultatele obținute: