NTT DATA Romania a inaugurat, vineri, 24 iunie, noul sediu din Sibiu, într-o atmosferă artistică, prin care își îmbrățișează moștenirea japoneză. Evenimentul a avut loc odată cu deschiderea oficială a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), în cadrul căruia compania niponă este partener de inovație.

Deschiderea FITS a adus împreună arta și inovația

Evenimentul a reprezentat o ocazie excelentă de a întâmpina parteneri de afaceri și din comunitate cu care compania NTT DATA Romania, un actor important pe piața de servicii IT, împărtășește aceleași valori. Printre invitați s-au aflat Ambasadorul Japoniei în România, Excelența Sa Dl. Hiroshi Ueda, Ministrul Culturii Lucian Romașcanu, alături de distinși reprezentanți ai autorităților române și ai comunității culturale, precum și membri ai top managementului NTT DATA.

Programul a inclus o reprezentație remarcabilă a Yamamoto Noh Theatre din Osaka, un spectacol ce reînvie una dintre cele mai vechi forme de teatru tradițional japonez, inclusă în patrimoniul UNESCO. Teatrul Noh a luat naștere în urmă cu aproximativ 700 de ani și rămâne cea mai veche formă de teatru cu măști care a supraviețuit în lume, jucând un rol esențial în formarea identității culturale a Japoniei.

Invitații au fost întâmpinați de Maria Metz, CEO NTT DATA Romania, Kazuhiro Nishihata, Senior Executive Vice President NTT DATA și Constantin Chiriac, președintele FITS și directorul Teatrului Național ”Radu Stanca” Sibiu, care i-au introdus în atmosfera ce a împletit inovația și tehnologia cu arta și cultura japoneză. După ceremonia de deschidere a festivalului, invitații au vizitat noul sediu NTT DATA Romania și apoi au participat la spectacole în aer liber organizate de FITS în Piața Mare din Sibiu.

”Foarte rar o realizare relevantă este rezultatul unei acțiuni individuale. De cele mai multe ori este rezultatul unei munci de echipă iar amploarea rezultatului rezidă în felul în care aceasta înțelege să colaboreze și în calitatea interacțiunii cu mediul extern: parteneri, clienți, autorități. Cu cât înțelegem mai repede că fiecare acțiune a noastră la nivel individual are un impact mai mult sau mai puțin vizibil asupra tuturor celor din jur și mediului înconjurător cu atât vom reuși mai bine să atragem oameni și experiențe care ne ajută să evoluăm către o societate sustenabilă. Evenimentul de astăzi demonstrează acest lucru: inaugurarea noului sediu este un proiect de reconversie urbană important care a dus la transformarea acestei zone a Sibiului și FITS a pus Sibiul pe harta celor mai mari evenimente culturale ale lumii. Nu întâmplător suntem astăzi parteneri în cadrul acestui eveniment cu dublă semnificație. Dincolo de puternica legatură pe care fiecare dintre noi o are cu Japonia, ne leagă dorința firească de a oferi ceva comunității din care facem parte.” a declarat Maria Metz, CEO al NTT DATA Romania.

Into the future – un concept de amenajare destinat angajaților NTT DATA, dar și viitorilor profesioniști din industria IT

Noul birou al NTT DATA Romania, NTT DATA Center Sibiu, aflat în zona Trei Stejari, reprezintă o continuare a misiunii companiei de a aduce inovație și de a contribui activ, printr-o abordare vizionară, la crearea viitorului. Filiala NTT DATA din Sibiu, înființată în 2006, reprezintă prima mare sucursală a companiei NTT DATA Romania, cu sediul central la Cluj-Napoca.

Cu o investiţie comună cu dezvoltatorul imobiliar de peste 11 milioane de euro, spațiul ocupat de compania cu sediul central în Japonia are o suprafață de aproximativ 8.000 mp, repartizaţi pe 9 niveluri și dispune de un număr impresionant de 325 de locuri de parcare.

Clădirea a fost concepută ca un spaţiu multifuncţional şi gândită pentru interacţiunile sociale. Au fost amenajate un amfiteatru și 3 săli de curs, destinate în special sprijinirii mediului academic, studenți și elevi, care pot participa la cursuri și traininguri de specialitate. Noul sediu oferă și o sală de fitness dedicată atât angajaților, cât și persoanelor din exteriorul companiei, cafenea şi zonă de luat masa, unde angajații își pot petrece pauza de prânz sau pot să se bucure de pe terasă de priveliștea spre Munții Făgăraș. Este un spațiu complex, confortabil şi modern, gândit și creat de biroul de design Morphoza pentru angajații care aleg să utilizeze spaţiile de birouri atunci când doresc, prin conceptul de shared-desk.

Noul sediu NTT DATA Romania din Sibiu păstrează conceptul de amenajare ”Into the Future” care se regăsește în întreaga rețea națională de birouri a NTT DATA Romania – concept adaptat, de această dată, echipei din Sibiu, personalității, nevoilor și așteptărilor specifice ale acesteia.

Turul virtual al sediului poate fi vizionat aici: https://360concept.ro/playground/ntt-data-sibiu