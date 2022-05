Coliziune între două autovehicule pe centura ocolitoare a municipiului Rădăuți, informează ISU Suceava. Au fost implicați doar șoferii autovehiculelor, care în urma monitorizării de către paramedicii SMURD, aceștia au refuzat transportul la spital. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți cu modulul SMURD (autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2).

