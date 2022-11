Autoritățile sucevene au participat, astăzi, de Ziua Bucovinei, la un ceremonial de depunere de coroane de flori la bustul unionistului Iancu Flondor, artizanul unirii Bucovinei cu Țara la data de 28 noiembrie 1918. La ceremonia au participat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin Daniel Cadariu, deputații Ioan Balan, Angelica Fădor și Bogdan Gheorghiu, primarul și viceprimarul Sucevei, Ion Lungu, respectiv Lucian Harșovschi, prefectul județului, Alexandru Moldovan și subprefectul Cristian Șologon, consulul Republici Coreea la Rădăuți, Dumitru Mihalescul, consilieri județeni și reprezentanți ai unor partide din județ.

Statuia unionistului Iancu Flondor din apropierea Palatului Administrativ din Suceava a fost dezvelită pe 28 noiembrie 2018, la împlinirea a 100 de ani de la unirea Bucovinei cu Țara. Bustul lui Iancu Flondor a fost realizat de sculptorul Virgil Scripcariu, sucevean la origine.