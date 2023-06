►Bulgaria, în creștere față de anul trecut, deoarece este competitivă în regiune față de Grecia șiTurcia

►România este cea mai importantă sursă de turiști pentru litoralul bulgăresc

Zvonurile conform cărora apa Mării Negre ar putea fi contaminată cu diferite bacterii în urma distrugerii barajului ucrainean Nova Kahovka au provocat îngrijorare printre acei turiști care aveau programate vacanțe pe litoralul românesc și pe litoralul bulgăresc. Reacțiile oficialilor dezminț, însă, aceste informații și asigură populația că nu există pentru moment dovezi de poluare în acest sens la malul mării în România și în Bulgaria, urmând să fie monitorizată în continuare calitatea apei pe ambele porțiuni de litoral.

În ultima vremea existat o perioadă de aplatizare a numărului de rezervări pentru litoralul bulgăresc, însă cel mai probabil nu din cauza temerilor legate de holera, ci ca urmare a unor alți factori precum criza din educație, incertitudinea legată de vacanțele copiilor și de concedii, până la un anumit punct. Românii continuă în prezent să-și rezerve vacanțele în Bulgaria, înregistrându-se în general o creștere comparativ cu vara anului 2022. În plus, hotelierii au oferte last minute pentru români, din ce în ce mai avantajoase.

”Putem spune că în ultima perioadă, după răspândirea zvonurilor cu privire la o potențială infestare a litoralului Mării Negre din România și din Bulgaria cu diferite bacterii, au existat, pe alocuri, o serie de întrebări venite din partea turiștilor care aveau rezervate vacanțe pe litoralul bulgăresc.Recomandăm tuturor celor care au aceste temeri să se informeze numai din surse oficiale și să urmărească datele oficiale publicate de autoritățile competente. Autoritățile din Bulgaria înțeleg, fac verificări și iau în considerare îngrijorarea românilor, cu atât mai mult cu cât țara noastră este cea mai importantă sursă de turiști pentru litoralul bulgăresc. Astfel, românii nu ar trebui să aibă nicio ezitare în a-și rezerva vacanțe. Conform autorităților, probabilitatea unor astfel de scenarii este aproape zero și, înoricesituație, banii achitați nu se pierd. Turiștii care achiziționează vacanțe prin intermediul agenției noastre au posibilitatea de a beneficia de o serie de condiții flexibile și superflexibile”, declară Sebastian Constantinescu, CEO & Founder Travel Planner.

După apariția speculațiilor cu privire la o eventuală răspândire a unui presupus virus în apele Mării Negre din România și din Bulgaria, reacțiile oficialilor nu au întârziat să apară.

Reacția Ministerului Mediului și al Apelor din Bulgaria

Pe site-ul oficial al Ministerului Mediuluiși al Apelor din Bulgaria se remarcă următoarea înștiințare, publicată la data de 14 iunie 2023: „Nu existădovezi de poluare în apele bulgare din Marea Neagră după distrugerea barajului Nova Kakhovka din Ucraina. Ministerul Mediuluiși al Apelor (MOEW), împreună cu autoritățile ucrainene, moldovenești și române, fac zilnic schimb de informații cu privire la potențiala poluare din Marea Neagră. Direcția Bazinului Mării Negre și Agenția Executivă de Mediu monitorizează și indicatori suplimentari de impact potențial în urma incidentului.”

”Observațiile prin satelit și modelarea matematică a curentilor de apă din Marea Neagră nu indică în prezent niciun motiv de îngrijorare, iar în cazul în care se identifică un risc potențial se vor lua măsuri preventive și se va informa populația”, se mai arată în comunicatul Ministerului Mediului și al Apelor din Bulgaria.

Reacția Ministerului Turismului din Bulgaria

”Centrul de monitorizare și management integrat al zonei de coastă de la Academia Navală, precum și trei locații suplimentare de-a lungul zonei de coastă bulgare se alătură monitorizării îmbunătățite.Nu există noi rapoarte de contaminare în Marea Neagră bulgară după distrugerea zidului barajului Nova Kahovka din Ucraina. O arată monitorizarea apelor mării de astăzi realizată de Ministerul Mediului și Apelor și coordonată alături de Ministerul Turismului”, este mesajul publicat pe site-uloficial al Ministerului Turismului din Bulgaria, pe 16 iunie 2023.

Litoralul bulgăresc rămâne în topul destinațiilor preferate ale românilor

Bulgaria se menține în fruntea clasamentului destinațiilor pentru vacanța la mare alese de către turiștii români, fiind avantajată de apropierea față de casă, dar și de regimul de cazare all inclusive dominant, de serviciile bune și foarte bune, de ofertele tentante, dar și de multitudinea de obiective turistice, fie acestea naturale sau istorice.

Vacanțele pe litoralul bulgăresc, din ce în ce mai solicitate

În general, numărul turiștilor români a crescut în Bulgaria, iarîn 2023, pornind cu perioada minivacanței de 1 iunie și de Rusalii, hotelierii se așteaptă la un sezon bun. Se remarcă oferte last-minute avantajoase, care vor continua să apară și pentru lunile iulie și august. Recomandăm turiștilor să profite de ofertele din prezent, căci din experiența putem spune că acele hoteluri deosebit de apreciate de către români vor avea și un grad mai mare de ocupare în următoarea perioadă, mai ales în vârf de sezon.

Un motiv important pentru care litoralul bulgăresc se menține în preferințele românilor este și faptul că pot beneficia de prețur imedii, chiar puțin mai accesibile decât în Grecia șiTurcia, desigur, comparând ofertele de cazare la hoteluri cu grad de confort și servicii similare.

Deși creșterea prețurilor în turism, la fel ca și în alte sectoare, este o certitudine, litoralul bulgăresc își așteaptă vizitatorii cu vacanțe pentru toate buzunarele, începând cu hoteluri de 3 stele, cu servicii de bază și prietenoase cu bugetul și până la hoteluri de 5 stele, cu regim de cazare ultra all inclusiveși o mulțime de alte facilități și servicii.

Pe site-ul travel planner.ro, utilizatorii au posibilitatea de a selecta hotelul și în funcție de categoria din care face parte (premium, superior, confort, standard sau low-cost).

Cele mai căutate vacanțe pe litoralul bulgăresc sunt cele cu regim de cazare all inclusive, ceea ce înseamnă că prețul total al concediului este cunoscut din start, întrucât mesele la restaurantele din exteriorul hotelului vor fi, în acest caz, un aspect opțional, ci nu o necesitate.

Despre Travel Planner

Travel Planner împlinește anul acesta 15 ani. Am început activitatea în vara anului 2008, în pragul crizei economice și am avut un parcurs cel puțini nteresant. Până în acest moment am acumulat peste 250.000 de turiști, am organizat peste 89.000 de vacanțe, am colectat peste 28.500 de impresii din care 98% au fost pozitive. Pentru tot ce am realizat, am primit până acum 30 de premii, trofee și distincții. Toate acestea ne responsabilizează și ne motivează. Am reușit să facem față tuturor încercărilor și suntem extrem de convinși că vom ieși din acest episod mult mai puternici!