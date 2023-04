Pentru actrița și cântăreața Monica Odagiu (26 de ani), duminica Floriilor din 2023 va fi de neuitat. Din păcate, nu în sensul bun. Și asta pentru că în jurul orei 16.15, tânăra a fost implicată într-un accident grav în Capitală, în apropiere de Sala Palatului. Ea a lovit din plin un bărbat, în vârstă de aproximativ 35 de ani, ce traversa neregulamentar, potrivit click.ro. Actrița nu a consumat alcool, potrivit autorităților.

La câteva ore de la nefericitul accident, duminică târziu în noapte, Monica Odagiu a găsit puterea de a scrie un mesaj emoționant pe paginile de pe reţelele sociale: „Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație în care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am incercat să evit acest eveniment tragic. Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare”.

Mesajul Monică Odagiu nu se oprește aici. Artista spune că imaginile înregistrate de camerele de supraveghere din zona unde a avut loc accidentul pot dovedi ușor că nu a fost vina ei.

