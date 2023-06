Inspectoratul Școlar Județean Suceava a centralizat rezultatele înregistrate la Evaluarea Națională ale absolvenților clasei a VIII-a (înainte de contestații), sesiunea 2023.

Situația statistică generală arată că dintre cei 6294 candidați prezenți la ambele probe, 4931 candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), adică 78,34%.

Dintre aceștia, 15 candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece), din următoarele unități de învățământ: Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava (3), Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava (2), Școala Gimnazială ”Teodor Balan” Gura Humorului (2), Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava (1), Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava (1), Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuți (1), Școala Gimnazială ”Regina Elisabeta” Rădăuți (1), Școala Gimnazială ”Ioan Vicoveanu” Vicovu de Jos (1), Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului (1), Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni (1), Școala Gimnazială ”Nicolae Labiș” Mălini (1). Rata mediilor mai mari sau egale cu 5 (cinci) la nivel national este 76,2%.

Comparativ, în anul școlar 2021-2022, procentul mediilor mai mari sau egale cu 5 (cinci) a fost de 84,4%, iar numărul candidaților cu media generală de 10 a crescut, de la 9 la 15.

La proba de Limba și literatura română au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci) 5002 candidați (79,18%), din 6317 prezenți, iar 62 candidați au fost notați cu 10 (zece).

La proba de Matematică, 4899 candidați (77,79%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), din 6297 prezenți, iar 91 de candidați au obținut nota 10 (zece).

Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 28 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 29 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00).

Candidații care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 4 iulie.