Două autoturisme s-au ciocnit pe raza localității Marginea, informează ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți cu modulul SMURD (autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2) cu sprijinul unui echipaj SAJ. În urma accidentului, o persoană cu atac de panică a fost transportată la spital.

