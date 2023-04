Primul lot de 180 de bucăți de ciocolată Ciprian Porumbescu scoasă de Muzeul Național al Bucovinei pentru a marca Anul Ciprian Porumbescu s-a vândut ”ca pâinea caldă”. Directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, s-a declarat surprins de rapiditatea cu care s-a vândut ciocolata și a spus că deja instituția a făcut o nouă comandă.

Ciocolata care are tipărit pe ambalaj chipul compozitorului Ciprian Porumbescu este produsă PRALIN Group of Companies din Sibiu și are în compoziție lapte, cremă de cafea și royaltine.

”De ce am ales ciocolata cu cafea? Pentru că, din sutele de file cu scrieri despre Ciprian Porumbescu, studiate de oamenii pasionați și dedicați ai muzeului, am aflat că lui Ciprian Porumbescu îi plăcea mult cafeaua. Produse fabricate manual de firma PRALIN CISNĂDIE din Sibiu cu care Muzeul Național al Bucovinei colaborează, sortimentele de ciocolată sunt create după rețete special create pentru muzeul nostru. Știm deja că ciocolata dă o stare de bine, iar în combinație cu vizita la muzeu nu poate decât să confirme sloganul Muzeului Național al Bucovinei: Mai mult decât muzeu!”, au transmis cei de la Muzeul Național al Bucovinei. Ciocolata a fost pusă în vânzare la magazinul de prezentare al Muzeului de Istorie Suceava la prețul de 9 lei.