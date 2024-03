Anul acesta, la 520 de ani de la trecerea în veșnicie a voievodului Ștefan cel Mare, Muzeul Național al Bucovinei a pregătit pentru publicul său o nouă surpriză! Ciocolata ȘTEFAN CEL MARE, rețetă creată în colaborare cu partenerul nostru tradițional, PRALIN Group of Companies. Un sortiment cu ingrediente „puternice” precum personajul căreia îi este dedicată – înveliș de ciocolată amăruie cu cremă de portocale, cu un ambalaj de excepție pe care se regăsește imaginea domnitorului din Sala Sfatului Domnesc de la Suceava, ilustrație realizată chiar de specialiștii Muzeului Național al Bucovinei.

Noul sortiment se alătură ciocolatei Muzeului Național al Bucovinei, care a adus vizitatorilor muzeului, și nu numai, gustul de neuitat al ciocolatei cu lapte, cremă de rom și biscuit crocant, combinat cu un ambalaj elegant personalizat cu însemne și culori specifice identității vizuale a muzeului și ciocolatei cu gust de baladă – CIPRIAN PORUMBESCU, ciocolată cu lapte, cu cremă de cafea și royaltine.

Produse fabricate manual de firma PRALIN CISNĂDIE din Sibiu cu care Muzeul Național al Bucovinei colaborează, sortimentele de ciocolată sunt create după rețete special create pentru muzeul nostru.

De la magazinul de prezentare al Muzeului de Istorie Suceava, puteți achiziționa cele trei sortimente de ciocolată, cât și multe alte produse personalizate ce pot deveni cadouri deosebite pentru cei dragi!