Prefectura Suceava a informat că peste 50 de utilajele și întreaga resursă umană aflată la dispoziția Secției de Drumuri Naționale Suceava și Secției de Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc acționează în momentul de față pe toate sectoarele de drum din județ pentru deszăpezire. „Sunt prezente și echipaje ale poliției rutiere și chiar dacă se circulă mai greu, în condițiile date, nu sunt sectoare de drum național închise circulației”, a transmis Prefectura Suceava.

, 1.7 out of 10 based on 3 ratings