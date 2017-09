Clubul Rotary Suceava – Bucovina le mulţumeşte „din suflet” sucevenilor pentru prezenţa impresionantă la a VI-a ediţie a Simfoniilor de Toamnă. Potrivit organizatorilor, peste 6.000 de spectatori au fost fascinati de profesionalismul şi virtuozitatea artiştilor de la Filarmonica Moldova Iasi, de repertoriul atent ales, de prestatia de exceptie a dirijorilor Bogdan Chirosca si Doru Morariu.

„Le multumim Sucevenilor pentru generozitate. In urma donatiilor, in mai putin de 10 minute s-au strans 41.200 lei (peste 9.000 euro). Fundatia Rotary International si Clubul Rotary Suceava Bucovina vor dubla aceasta suma si impreuna cu participarea partenerului belgian ne vom atinge obiectivul propus. Centrul pentru persoane cu dizabilitati Blijdorph Suceava va avea un microbuz special destinat persoanelor care folosesc carucior cu rotile. Generozitatea Sucevenilor a fost din nou impresionanta!”, se arată într-un comunicat de presă trimis de Rotary Suceava – Bucovina şi semnat de preşedintele clubului, Paul Vargan şi de managerul proiectului „Simfonii de Toamnă”, Dan Ioan Cuşnir.

Cei doi au evidenţiat faptul că, probabil, cel mai aşteptat eveniment cultural al Sucevei a fost posibil datorita efortului financiar al partenerilor, al promotorilor şi al sponsorilor. „Le mulţumim din suflet, datorită Dumnealor reuşim sa le facem un cadou memorabil Sucevenilor fara sa cheltuim nici un leu din bani publici iar accesul publicului sa fie gratuit”, se mai precizează în comunicatul de presă. Cei doi au ţinut să sublinieze faptul că Simfoniile de Toamnă şi modul în care s-a desfăşurat acest eveniment reprezintă este normalitatea „spre care ne indreptam si pe care ne-o dorim la noi acasa, in Suceava”.