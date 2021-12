Baza sportivă de tip I cu teren de fotbal de dimensiuni UEFA și tribună cu 500 de locuri va fi construită de o asociere de firme al cărei lider este ENSA Business SRL dn Ilfov. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a precizat că licitația a fost organizată de Compania Națională de Investiții. Firmele din asociere sunt: Costruzione Generali Sud (Napoli), Agatul Instal SRL (București), Iliuță Ifelectric SRL (Olt) și Instal Global SRL (Tg Mureș). Lungu a menționat că în zilele următoare CNI va desemna și constructorul Sălii Polivalente cu 5000 de locuri din Suceava arătând că marți au fost depuse ultimele documente pentru clarificări. Sala Polivalentă și terenul de fotbal vor fi construite pe un teren în zona Metro în incinta bazei sportive urmând să fie amenajat și un aqua-park.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings