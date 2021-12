Contractele de execuție pentru realizarea Sălii Polivalente de 5.000 de locuri din municipiul Suceava și a terenului fotbal de dimensiuni cu o tribună de 500 locuri UEFA vor fi semnate până la finalul anului. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu după discuțiile pe care le-a avut astăzi la București cu directorul general al Companiei Naționale de Investiții, Irina Pătrășcoiu.

”Cât priveste cele două licitatii de la Compania Națională de Investiții ,unde municipalitatea suceveană este beneficiar,respectiv Sala Polivalenta cu 5.000 locuri din si Bază sportivă Tip I,teren fotbal dimensiuni UEFA cu o tribună de 500 locuri,sunt in faza de finalizare vor avea un cîștigător,dacă nu vor fi contestații se pot semna contractele până la Sfârsitul anului”, a spus Lungu.