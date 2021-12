Având în vedere valorile de trafic crescute în această perioadă a anului înregistrate în special pe DN 17, pe rutele ce duc spre stațiunile montane din județul Suceava, polițiștii recomandă șoferilor care tranzitează județul să utilizeze rutele alternative de tranzit pe următoarele trasee:

– DN 17A Sadova – Palma – Sucevița – Marginea – Rădăuți către Siret sau către Suceava

– DN 17B Vatra Dornei – Broșteni – Poiana Largului – jud. Neamț.

Utilizarea rutelor alternative de tranzit se recomandă pentru fluidizarea și decongestionarea traficului rutier pe DN17, pentru evitarea supraaglomerării și a blocajelor în trafic, dar și pentru reducerea timpului de deplasare a șoferilor aflați în tranzit.

Pentru asigurarea fluidității traficului rutier dar și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, peste 100 de polițiști rutieri și de ordine publică acționează zilnic în teren în această perioadă pe drumurile europene, naționale și județene. Pe unele segmente de drum circulația se desfășoară în condiții de iarnă astfel încât recomandăm șoferilor prudență și adoptarea unei maniere preventive în conducerea vehiculelor.

”Nu uitați de echiparea regulamentară a vehiculelor atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei! Legislația în vigoare nu condiţionează utilizarea anvelopelor de iarnă de o anumită dată calendaristică, ci de starea părţii carosabile. De asemenea, în aceste condiții, autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante. În condiţiile unui trafic aglomerat sau a apariției blocajelor rutiere cauzate de precipitaţii sau valorile sporite de trafic,adoptați o manieră civilizată, păstraţi-vă calmul, nu blocaţi intersecţiile şi nu vă angajaţi în depăşiri de coloane de autovehicule”, transmit polițiștii suceveni.