Administraţia Naţională de Meteorologie a emis astăzi o avertizare meteo de cod galben de ninsori valabil pentru judeţul Suceava începând de astăzi, ora 22:00 şi până luni, 19 noiembrie, ora 22:00. Potrivit meteorologilor, în acest interval vor fi semnalate ninsori în general moderate şi creşterea stratului de zăpadă. În cursul nopții de duminică spre luni (18/19 noiembrie) și pe parcursul zilei de luni (19 noiembrie) temporar va ninge în general moderat cantitativ și se va depune strat de zăpadă local mai consistent. De asemenea, vor fi intervale de timp în care vântul va avea intensificări cu rafale ce vor atinge în medie 45…55 km/h, în special în sudul Moldovei.

