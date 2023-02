Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vânt puternic valabil în jumătatea estică a județului Suceava în perioada 14 februarie, ora 8:00 și până miercuri, 15 februarie, ora 2:00. În intervalul menționat în cea mai mare parte a Moldovei vântul va avea intensificări cu rafale de 55…60 km/h, iar pe arii restrânse 70…75 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vor fi rafale de peste 90…100 km/h, determinând temporar transport de zăpadă.

