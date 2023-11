O soluție Code for Romania în parteneriat cu Lideri pentru Justiție și European Law Student Association – ELSA București

Code for Romania, cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, a lansat cea de-a cincea soluție anunțată în Campania „Așteaptă-te, române. #PUTEM3000”. Platforma CeZiceLegea.ro explică pe înțelesul tuturor, simplu și detaliat, toți pașii pe care cetățenii îi au de făcut pentru a gestiona legal cele mai importante evenimente ale vieții: naștere, studii, căsătorie, deces, angajare, demisie, dar și alte informații utile, precum drepturile și obligațiile elevilor sau lista universităților la care te poți înscrie în România.

Soluție dezvoltată în parteneriat cu Lideri pentru Justiție și European Law Student Association – ELSA București, CeZiceLegea.ro nu se adresează doar cetățenilor români, ci și cetățenilor altor state UE sau SEE, precum și ucrainenilor și altora care locuiesc sau lucrează în România. De aceea, ea este disponibilă în limba română, engleză, ucraineană și rusă.

CeZiceLegea.ro își propune să acopere toate evenimentele de viață cu care se poate confrunta un cetățean, astfel că platforma se află în continuă extindere.

Printre multe altele, platforma acoperă aspecte extrem de utile pentru părinți, care de regulă caută informații pe forumuri, printre cunoștințe, pe grupuri de Facebook sau de la un ghișeu la altul. Acum, ei au toate informațiile la îndemână. Fie că înregistrează copilul ca proaspăt cetățean sau accesează indemnizația de creștere a copilului, concediul de maternitate, luna de concediu a tatălui, ajutorul de naștere pentru mamă șamd., toate informațiile se regăsesc acum în același loc.

În domeniul educației, platforma furnizează informații despre înscrieri, acte necesare, diplome, examene, instituții, dar și drepturile și obligațiile elevilor, lista universităților de stat sau private, acreditate sau nu șamd.

Pentru cetățenii români sau străini care doresc să se angajeze, CeZiceLegea.ro oferă detalii despre contractele de muncă, drepturile angajaților, oportunitățile angajatorilor, recunoașterea studiilor sau experienței anterioare etc.

Platforma acoperă și aspecte legate de evenimentele nefericite ale vieții, oferind informații despre procedurile de urmat în cazul decesului unei persoane dragi.

„Practic, CeZiceLegea.ro este platforma care îți este alături și la bine, și la greu! Să zicem că vrei să te căsătorești sau să înregistrezi nașterea copilului tău. Sau să-l înscrii la grădiniță. Sau să te angajezi. Să-ți echivalezi studiile. Pentru orice eveniment pe care un cetățean trebuie să îl semnaleze statului român, te duci pe CeZiceLegea.ro și afli exact ce pași ai de făcut. Ce acte ai de strâns. Chiar și dacă îți trebuie dosar cu șină. Iar toate îndrumările acestea se ocupă nu doar de cetățeanul român, ci și de cetățenii altor state UE sau SEE, cetățeni ucraineni și ai altor state care locuiesc sau lucrează pe teritoriul României. Deci dacă aveți de gând, de exemplu, să vă căsătoriți cu un cetățean străin, aveți toate răspunsurile aici, pe CeZiceLegea.ro”, arată Olivia Vereha, cofondatoare și Director of Product Code for Romania.

Din seria soluțiilor dedicate legislației pe înțelesul tuturor, CeZiceLegea.ro este a doua platformă ce vine să sprijine relația cetățeanului cu autoritățile și demersurile legale uzuale. Prima este LegeaPeBune.ro, care aduce legea mai aproape de oameni prin accesibilizarea conceptelor legale, traducând și simplificând termenii specifici pe înțelesul tuturor cetățenilor. #LegeaPeBune permite și publicului să contribuie cu definiții care apoi sunt validate de experți și adăugate în platformă.

CeZiceLegea.ro și LegeaPeBune.ro fac parte din seria de soluții digitale ce răspund la probleme actuale ale românilor, soluții create de Code for Romania într-o campanie fără precedent: 12 soluții în 12 săptămâni, lansate până la sfârșitul anului.

Campania Așteaptă-te, române. #PUTEM3000

În Campania Așteaptă-te, române. #PUTEM3000, Code for Romania vine să rezolve câte o problemă în fiecare săptămână, până la sfârșitul anului. „Noi nu mai așteptăm «până la anul». Nu mai putem aștepta după alții. Rezolvăm o problemă a României în fiecare săptămână. Alătură-te celor care nu se mai așteaptă decât pe ei înșiși” este îndemnul campaniei fără precedent prin numărul de soluții digitale lansate într-un timp scurt, având ca beneficiari toți cetățenii României.

În fiecare săptămână, lansăm câte o nouă soluție cu care vom face România mai bună prin tehnologie, câte o soluție pe care ne-am fi așteptat să o avem într-un stat funcțional. Acasă, în siguranță, SanatateaMintala.ro, Resource & Volunteer Management (RVM), LegeaPeBune.ro și CeZiceLegea.ro sunt primele cinci soluții digitale din seria de 12 soluții pregătite de Code for Romania și partenerii noștri.

Voluntarii, prietenii, partenerii organizației, dar și cei care nu ne cunosc încă sunt chemați să se alăture și să sprijine inițiativele organizației, popularizând și susținând dezvoltarea de soluții digitale pentru România:

