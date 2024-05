Code for Romania / Commit Global, alături de 12 parteneri internaționali, lansează Mobifree, proiect ambițios de cercetare și pilotare dedicat îmbunătățirii sistemelor software pentru dispozitive mobile. Coordonat de Fundația E, proiectul are ca scop schimbarea modului în care folosim software-ul mobil prin promovarea de practici etice, a autonomiei utilizatorilor și a durabilității. Ecosistemul de asistență umanitară dezvoltat de Code for Romania / Commit Global va fi integrat în sistemele software din cadrul proiectului cu aplicații esențiale, în sistemul de operare al noilor dispozitive.

Timp de zeci de ani, industria de software pentru dispozitive mobile a fost dominată de marile companii de tehnologie, generând îngrijorări pe scară largă cu privire la încălcarea vieții private, impactul asupra mediului și exploatarea forței de muncă. Proiectul Mobifree își propune să abordeze direct aceste probleme, promovând o tranziție către soluții mai accesibile, mai transparente și mai orientate către utilizator.

Valori și obiective de bază

Proiectul Mobifree este structurat în jurul unui set de valori fundamentale care prioritizează respectarea drepturilor digitale ale utilizatorilor, inclusiv a vieții private și a libertății de exprimare.

Mobifree își propune să ofere experiențe mobile de înaltă calitate care să încurajeze:

• concurența loială, prin utilizarea unor standarde de date deschise;

• creșterea autonomiei lucrătorilor prin practici de muncă echitabile;

• incluziunea, componentă centrală a proiectului, cu software accesibil tuturor, indiferent de condițiile fizice, situația financiară sau nivelul de experiență tehnică;

• susținerea mediului înconjurător, militând pentru practici de dezvoltare care să reducă amprenta de carbon a produselor software mobile.

Responsabilizarea cetățenilor și a organizațiilor europene

Prin intermediul unor ateliere de lucru și teste pilot, proiectul Mobifree urmărește să implice direct cetățenii și organizațiile europene pentru a înțelege mai bine nevoile și valorile lor în privința programelor de software pentru dispozitive mobile.

Informațiile furnizate de ei vor sta la baza dezvoltării de software în domenii IT cheie, inclusiv:

/e/OS, un sistem de operare cu sursă complet deschisă pentru telefoanele cu sistem de operare Android.

• Magazine de aplicații, servicii de mesagerie și instrumente de hărți pentru mobil axate pe confidențialitate, cum ar fi F-Droid, microG, Conversations, Quicksy, Ltt.rs și Delta Chat.

• Aplicații de răspuns la dezastre și situații de urgență, cum ar fi kitul de software realizat de Commit Global.

Colaborare pentru un viitor durabil

Proiectul Mobifree reprezintă un pas important în direcția unei lumi digitale mai etice și mai durabile. Punând accentul pe soluții open-source și pe inițiative în favoarea confidențialității, proiectul îndeamnă întreaga industrie să adopte practici care sunt benefice și pentru utilizatori, și pentru mediu.

„Credem că viitorul software-ului dedicat dispozitivelor mobile ar trebui să se bazeze pe principiile libertății digitale, confidențialității, sustenabilității și deschiderii”, arată Gaël Duval, președintele Fundației E. „În cadrul proiectului Mobifree colaborăm cu 12 parteneri pentru a face din acest viitor o realitate.”

„Mobifree este oportunitatea noastră să îmbunătățim modul în care interacționăm cu tehnologia mobilă. Ne reafirmăm cu acest proiect angajamentul față de o lume digitală mai bună, mai aproape de oameni și mai pregătită pentru a răspunde situațiilor de urgență sau dezastrelor cu care ne confruntăm”, a spus la rândul său Olivia Vereha, cofondator și Director of Product Code for Romania / Commit Global.

Lista partenerilor proiectului Mobifree.org • mastodon.social/@mobifree:

Fundația E este o organizație europeană non-profit dedicată dezvoltării de programe de software pentru dispozitive mobile mai etice și mai echitabile, în special prin promovarea drepturilor digitale și a dezvoltării de software cu codul sursă (open-source). Inițiativele fundației, printre care se numără și proiectul Mobifree, au ca scop împuternicirea utilizatorilor cu tehnologii durabile și care respectă viața privată, accesibile tuturor.

Code for Romania, organizație non-guvernamentală din România, este cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, cu o comunitate de peste 3000 de voluntari. Din 2016 identifică probleme sociale sistemice și generalizate și construiește infrastructura digitală gratuită de care societatea are nevoie. Misiunea organizației: să ajute la rezolvarea cât mai multor probleme sociale prin intermediul tehnologiei digitale. Până acum, Code for Romania a dezvoltat peste 60 de soluții digitale vitale pentru România, inclusiv infrastructura digitală pentru gestionarea crizei Covid-19 și a crizei refugiaților din Ucraina.

Commit Global derulează munca internațională a Code for Romania. Obiectivul său ca primă organizație neguvernamentală globală de tehnologie civică este să furnizeze gratuit o infrastructură digitală globală, astfel încât organizațiile guvernamentale, internaționale și civile să poată oferi sprijin mai rapid și mai bine coordonat în urma catastrofelor umanitare. Grație proiectelor anterioare, au fost deja sprijinite peste 20 de milioane de persoane. România exportă soluții digitale care vor ajuta totodată sute de mii de ONG-uri din întreaga lume. Obiectivul Commit Global este de a asigura accesul global echitabil la această infrastructură, indiferent de vârstă, rasă, educație.