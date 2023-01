WEBCON, una dintre cele mai importante companii la nivel global care oferă o platformă de aplicații de tip LCAP (Enterprise Low-code Application Platform) pentru automatizarea și gestionarea afacerilor, a decis să își extindă operațiunile și în România și să își crească prezența pe piață, atât organic, cât și împreună cu partenerii și clienții români. Compania are parteneriate mai vechi cu integratorii de sisteme din România, care livrează soluții pentru clienții lor folosind platforma WEBCON. Unul dintre aceștia este Encorsa, un integrator român de servicii de transformare digitală prin tehnologii de hiper-automatizare low-code și no-code, Robotic Process Automation și Inteligență Artificială – care este singurul WEBCON Premium Partner din regiune. Acest parteneriat devine, astfel, unul strategic la nivel regional pentru ambele companii.

„La WEBCON, credem că abordarea clasică a furnizării de aplicații pentru afaceri – bazată pe cod personalizat – nu funcționează în realitatea de astăzi, care este în continuă schimbare. Pentru a ține pasul cu nevoile afacerilor și ale pieței, atât departamentele IT, cât și integratorii de sisteme trebuie să fie rapizi și flexibili în furnizarea de noi soluții – și, ținând cont de acest lucru, am creat platforma noastră low-code. Prin parteneriatul cu Encorsa, dorim să oferim posibilitatea companiilor românești să digitalizeze și să automatizeze eficient procesele operaționale cu aplicații personalizate, a căror livrare durează câteva zile sau săptămâni, nu luni sau ani”, spune Michał Rykiert, Director of Business Development EMEA, WEBCON.

WEBCON ajută organizațiile să își sporească productivitatea și facilitează luarea de decizii bazate pe date prin intermediul platformei BPS – o soluție completă low-code destinată susținerii fluxurilor de documente digitale și a digitalizării, automatizării și gestionării proceselor de afaceri. Potrivit unui studiu WEBCON efectuat pe piața din SUA, 93% dintre CIO (Chief Information Officer) consideră că aplicațiile low-code sunt mai bine adaptate la nevoile afacerilor, iar 89% consideră că furnizarea de aplicații folosind tehnologia low-code este mai ieftină decât programarea personalizată.

„Această colaborare ne oferă multe noi oportunități, deoarece înainte de acest parteneriat dezvoltam deja soluții software personalizate. Având în vedere nevoile în continuă evoluție ale clienților, a devenit dificil să ținem pasul cu ritmul schimbării și să adaptăm perfect soluțiile la provocările lor actuale. Căutam un instrument care să ne permită să fim rapizi și flexibili atunci când construim aplicații, dar și să le menținem și să le dezvoltăm ori de câte ori era necesar, iar platforma WEBCON BPS (Business Process Suite) s-a dovedit a fi ceea ce aveam nevoie. În prezent, putem lucra la numeroase aplicații în același timp, ceea ce înseamnă accelerarea transformării digitale pentru clienții noștri – și aducerea unei valori mai mari prin proiecte personalizate. Tehnologia low-code devine din ce în ce mai populară în România, iar noi ne bucurăm să vedem clienți tot mai mulțumiți de rezultatele digitalizării, care decid să facă mai multe proiecte alături de noi”, spune Cătălin Profir, Co-Founder & CEO, Encorsa.

Potrivit unei previziuni Gartner, până în 2025, mai mult de 75% din activitatea de dezvoltare a aplicațiilor va fi atribuită dezvoltării de aplicații low-code. Acest lucru arată impactul tot mai mare la nivel global al tehnologiei low-code, chiar dacă piața românească încă nu îi exploatează potențialul în totalitate.

„Crearea de soluții cu ajutorul unei platforme de dezvoltare de aplicații low-code, precum WEBCON BPS, este mai rapidă, mai ieftină și ne permite să realizăm soluții în mod iterativ. Acest lucru le permite integratorilor de sisteme să se concentreze mai mult pe înțelegerea afacerii clienților lor decât pe rezolvarea problemelor tehnice. În plus, contribuie la consolidarea relațiilor pe termen lung și poate transforma integratorii în parteneri strategici. Deoarece platformele low-code permit livrarea rapidă de aplicații și necesită o mentenanță simplă la un cost redus, integratorii pot oferi și susține mai multe soluții pentru clienți fără a crește numărul de angajați. Aceasta poate duce într-adevăr la o transformare digitală reală”, spune Łukasz Wróbel, SVP & CBDO, WEBCON.

Encorsa are mai mult de 10 ani de experiență în consultanță în domeniu și este specializată în utilizarea unor tehnologii precum low-code și no-code, AI, RPA, Chatbots și Business Process Management (BPM) pentru a oferi soluții companiilor care doresc să se adapteze la o piață foarte dinamică și puternică. Compania a implementat cu succes peste 50 de proiecte complexe de transformare digitală în organizații precum Electrica Furnizare, Impetum Group, Green Group, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), BCR Asigurări de Viață, PwC și Deloitte.