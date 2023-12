Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe coduri galbene și portocalii de viscol și ninsori valabile din această noapte și până în ajunul Crăciunului. Un prim cod galben este valabil în jumătatea vestică a județului Suceava în perioada 21 decembrie, ora 22.00 – 22 decembrie, ora 12:00. În această perioadă, în zona de munte a județului va fi viscol și vizibilitate scăzută. Vor fi rafale de 80 km/h, iar la altitudini mai mari de 1700 m, de peste 90…100 km/h.

Începând de pe 22 decembrie, de la ora 12:00 și până pe 24 decembrie, la ora 10:00, jumătatea estică a județului Suceava va fi sub incidența unui cod galben de intensificări ale vântului și viscol. Potrivit meteorologilor, î acest interval vântul va avea intensificări în toată țara.

La munte vor fi rafale de 90…100 km/h, iar în Transilvania, sudul Olteniei, al Munteniei și local în Dobrogea, mai ales pe parcursul zilei de sâmbătă viteza vântului va atinge 65…70 km/h și pe arii restrânse 80 km/h. În celelalte regiuni vor fi intensificări locale și temporare, cu viteze în general de 55…60 km/h. În zona de munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ (25…30 l/mp și peste 40… 50 l/mp în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali), iar vizibilitatea se va reduce semnificativ. Din noaptea de vineri spre sâmbătă (22/23 decembrie) în Maramureș și Transilvania temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Notă: Pe arii restrânse, ninsori slabe viscolite vor fi și în Moldova, în Crișana și în Banat.

Tot de pe 22 decembrie, de la ora 18:00 și până pe 24 decembrie, la ora 10:00, jumătatea vestică a județului va fi sub cod portocaliu de viscol puternic. În zona montantă înaltă (în general la peste 1500m), vântul va sufla tare, cu rafale de peste 110…120 km/h, va fi viscol puternic, vizibilitate foarte redusă și zăpadă troienită

.