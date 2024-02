Anul acesta marchează aniversarea a25 de anide la lansareaLEGO®Star Wars™, temă lansată de Grupul LEGO în colaborare cu Lucasfilm.Aniversarea anunțată de Grupul LEGO va fi sărbătorită timp de un an întreg,marcând acest moment important al relației dintre cele două companii șionorând fanii LEGO Star Wars din întrega galaxie.

Grupul LEGO a dat startul evenimentelor aniversare la începutul anului, în cadrulSpielwarenmesse, cunoscut în Germania și sub numele de Târgul de Jucării, cu noi produse aniversare disponibile acum la precomandă. În plus, Grupul LEGO a anunțat că Festivalul de film LEGO Star Wars 25-Second, care va începe în martie, va face parte din această sărbătoare.

Dezvăluită pentru prima dată la Târgul Internațional de Jucării din New York în 1999, colaborarea dintre LEGO și Star Wars a marcat 25 de ani la Spielwarenmesse cu o colecție de seturi aniversare LEGO Star Wars, ce vor fi lansatepe 1 martie. Printre acestea se numără o nouă linieStarship Collection, care cuprinde seturi inedite, inspirate de navele spațiale Millennium Falcon™ și Invisible Hand™, două seturi inspirate de nava Tantive IV™ și un set în ediție aniversară care îl onorează pe R2-D2™. Unele seturi vor include minifigurine nemaivăzute până acum sub formă de LEGO sau cărămizi aniversare.

La standul LEGO de la Spielwarenmesse a putut fi admirat noul logo aniversar LEGO Star Wars 25th, care îl include pe simpaticul droid R2-D2. Vizitatoriil-au putut vedea pe R2-D2 și la scară 1:1, realizatdin 27.797 de piese LEGO. Construcția în mărime naturală va călători prin Europa și SUA pe parcursul anului 2024.

„Colaborarea dintre LEGO și Star Wars are deja un istoric impresionant de 25 de ani, timpîn care am lansate multe produse, jocuri video, conținut animat, construcții impunătoare și multe altele! Vrem să sărbătorim toți acești ani și momentele cheie de pe parcursul lor alăturide toată lumea care ne-a ajutat să ajungem aici, dar în special alături de comunitatea noastră de fani.Pentru că nu am fi aici astăzi, fără pasiunea și creativitatea lor”a declarat Mike Ilacqua, Head of Product al Grupului LEGO.

Pe 1 martie, Grupul LEGO va da startul Festivalului de Film LEGO Star Wars 25-Second, invitându-și fanii din întreaga lume să înscrie propriul film de 25 de secunde care reproduce momentele lor preferate din Star Wars sau unele complet noi, realizate cu noile seturi și minifigurinele îndrăgite LEGO Star Wars.

„Sunt 25 de ani de distracție pură, care au unitgalaxiaimensă care este Star Warscu ingeniozitatea Grupului LEGO, oferind fanilor modalități minunate de a recrea scenele, mașinile și personajele preferate din poveștile noastre.”a declarat Paul Southern, Senior Vice President, Lucasfilm Franchise and Licensing, Disney Experiences. „Datorită entuziasmului fanilor noștri de a se implica în galaxia Star Wars și de a-și exprima creativitatea prin construcții LEGO, suntem fericiți căputemcontinua distracția mulți ani de acum înainte.”

Întregul an va fi pentruechipa LEGO Star Warso sărbătoare, în prim planul căreia se vor afla fanii. Câțiva dintre aceștia au mărturisit deja ce face relația lor cu LEGO Star Wars atât de specială:

„Am plăcerea să fac parte din comunitatea de fani LEGO Star Wars timp de 16 ani.Am devenit cunoscut pentru dioramele mele LEGO Star Wars, și de un an încoace lucrezla una inspirată de planeta Geonosis.Este cea mai mare construcție a meade până acum. Are peste3 de metri lungime și este făcută din peste 150 de mii de piese, inclusiv setul meu preferat din toate timpurile -LEGO Star Wars Republic Dropship with AT-OT Walker (10195)” – a spus David Hall (YouTube – Solid Brix Studios)

„Am fost îndrăgostit de Star Wars toată viața mea de adult. Așa a început drumul meu în lumea LEGO. Star Wars spune povești despre speranță și perseverență. Este incredibil să vezi cum aceeași poveste prinde viață prin piesele LEGO Star Wars” a zis Jean V. (Instagram, @Jeansversion)

Printre noile produse aniveversarese va număra și oediție actualizată a DK’s LEGO Star Wars Visual Dictionary, care vine cu o nouă minifigurină exclusivă. Momentan este disponibilă la precomandă și va fi lansată în luna aprilie.

Vor fi multe oportunitățide sărbătoare pe parcusul acestui an, deoarece Grupul LEGO își unește forțele cu fanii, pentru a pune în lumina reflectoarelor creativitatea și pasiunea acestora pentru LEGO Star Wars.

Noile seturi aniversare sunt disponibile la precomandă pe www.LEGO.com/star-warsși în magazinele LEGO vor putea fi găsite începând cu data de 1 martie 2024.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.LEGO.com/star-wars