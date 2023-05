Pentru prima dată în istoria radioului românesc, ziua de 4 mai, declarată Ziua Internațională Star Wars, a fost sărbătorită în studioul Matinalilor de la Digi FM.

Joi, 4 mai 2023, Matinalii Digi FM au avut parte de un moment memorabil prin vizita neașteptată a emblematicului personaj Darth Vader în studioul lor. Alături de acesta, cei trei prezentatori, cu umorul și energia caracteristice, au marcat Ziua Star Wars, prin discuții amuzante și provocări interesante legate de universul fascinant creat de George Lucas.

Primii ascultători care au trimis mesaje sau au intrat în direct, dovedindu-și pasiunea pentru faimoasa serie, au fost răsplătiți cu premii semnate The Madalorian, oferite cu generozitate de invitatul surpriză.

Cea mai încântată de această întâlnire emoționantă a fost matinala Beatrice Ghiciov, fană declarată a legendarei saga, care ne-a dezvăluit, în exclusivitate, și numele pe care îl va purta viitorul copil: “Când l-am văzut pe Darth Vader intrând în studioul Digi FM m-am simțit ca un copil în dimineața Crăciunului. Eu sunt fan Star Wars, iar Darth Vader este personajul meu preferat din seria originală. Dintre filmele și serialele apărute recent, evident că preferatul meu este Grogu aka Baby Yoda. Am descoperit destul de târziu universul Star Wars, dar important e că am aflat cât de fain este. Ca să vă demonstrez și cât de mare fan sunt, vă dezvălui că numele fetiței mele, care se va naște în câteva luni, va fi Leia” , ne-a povestit aceasta.

Ziua Star Wars este sărbătorită în întreaga lume de către toți cei care îndrăgesc aventurile celebrei serii, iar data de 4 mai poartă o semnificație specială, având la bază expresia consacrată din film, „May the Force be with you” ( „Fie ca Forța să Fie cu Tine”). Aceasta a fost parafrazată de fani printr-un joc ingenios de cuvinte „May the fourth be with you ” ( „Fie ca patru mai să fie cu tine” ).