Astăzi, începând cu ora 18.00, Corala „Ciprian Porumbescu” a Asociației „Sing Bucovina” va susține un concert de Crăciun la Biserica „Sfânta Înviere” – Trei Clopote din Suceava. Evenimentul a ajuns la cea de-a VI-a ediție și are loc sub titulatura „Regal de colinde”. Dirijorul principal al coralei este preotul Lucian Tablan-Popescu, iar dirijor secund Alexandru Semeniuc. Soliștii concertului sunt Ioana Camară, Celina Brigitta Mateeș, Iulian Hodan, Mihai Candrea și managerul Coralei, Ionuț-Vichentie Ilisoi. Concertul de astăzi încheie WinterTOUR2022, tradiționalul turneu internațional de colinde susținut de către Corala „Ciprian Porumbescu”. Aflat la cea de-a IX-a ediție, turneul a cuprins șase concerte în Elveția, câte cinci în Franța și în România și două în Germania.